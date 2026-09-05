Brak nóg to nie problem. Kreml ma genialny plan na braki kadrowe w armii

RMF24

Władimir Putin poparł propozycję powołania do służby w rosyjskiej armii osób z kategorią „D”, oznaczającą całkowitą niezdolność do służby wojskowej. Chodziłoby przede wszystkim o ochronę obiektów na zapleczu, a nie o wysyłanie tych osób na linię frontu - informuje The Moscow Times.

Władimir Putin z wizytą u rosyjskich żołnierzy rannych w Ukrainie, 29.10.2025; fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People

Władimir Putin z wizytą u rosyjskich żołnierzy rannych w Ukrainie, 29.10.2025; fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People / East News

Podczas spotkania z kierownictwem partii Jedna Rosja propagandysta i korespondent wojenny Jewgienij Poddubny zwrócił się do Władimira Putina w sprawie byłych żołnierzy, którzy po odniesionych ranach otrzymali kategorię „D”.

Poddubny przekonywał, że osoby te mogłyby wykonywać zadania w regionalnych formacjach, m.in. przy wykrywaniu i zwalczaniu ukraińskich dronów. Jak zaznaczył, nie chodzi o udział w walkach na pierwszej linii frontu, lecz np. o obronę własnego miasta, wsi czy zakładu przemysłowego.

Żenia, popieram - odpowiedział prezydent Rosji.

Co oznacza kategoria „D”?

Kategoria „D” jest w Rosji przyznawana osobom z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami. Obejmuje m.in. gruźlicę, zakażenie HIV, choroby onkologiczne, schizofrenię, brak kończyn, ślepotę lub głuchotę.

Osoby z taką kategorią są usuwane z ewidencji wojskowej, a ich akta osobowe są archiwizowane. Obowiązujące przepisy nie pozwalają im również zawrzeć kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony.

Rosja szuka nowych ludzi

Wypowiedź rosyjskiego przywódcy padła w czasie pojawiających się doniesień o możliwej kolejnej mobilizacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej.

Zachodnie agencje wywiadowcze uważają, że Kreml może podjąć taki krok ze względu na wysokie straty na froncie w Ukrainie. Według opublikowanej w lipcu analizy amerykańskiego think tanku CSIS, łączne rosyjskie straty osobowe od początku inwazji na Ukrainę do czerwca 2026 roku mogły wynieść około 1,4 mln zabitych i rannych. Autorzy raportu ocenili, że Rosja ponosi miesięcznie większe straty, niż jest w stanie uzupełnić nowymi rekrutami.

Z kolei rosyjskie kanały prowojenne już w lipcu informowały o możliwym przymusowym poborze obejmującym nawet 1,2 mln osób. Źródła „The Economist”, cytowane przez The Moscow Times, mówiły natomiast o ewentualnym powołaniu dodatkowych 300–400 tys. ludzi.