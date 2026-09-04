Bogusław Bagsik poszukiwany czerwoną notą Interpolu

RMF24

Bogusław Bagsik, współtwórca spółki Art-B, jest ścigany czerwoną notą Interpolu – wynika z informacji opublikowanej przez organizację. Od 2023 roku mężczyzna jest także poszukiwany listem gończym przez policję w Piasecznie. Ciąży na nim nieprawomocny wyrok sześciu lat więzienia w sprawie oszustw, w których poszkodowanych zostało około 170 inwestorów.

Informacja o wystawieniu czerwonej noty za Bogusławem Bagsikiem została opublikowana na stronach Interpolu. Taka nota jest międzynarodowym wnioskiem do organów ścigania o zlokalizowanie i tymczasowe zatrzymanie danej osoby w celu ekstradycji lub podjęcia podobnych działań prawnych.

Nie jest jednak międzynarodowym nakazem aresztowania. Interpol nie dysponuje własną policją, a decyzje dotyczące ewentualnego zatrzymania podejmują służby poszczególnych państw zgodnie z obowiązującym tam prawem.

Bagsik od 2023 roku jest poszukiwany również listem gończym przez piaseczyńską policję. Postępowania dotyczą zarzutów prania pieniędzy i oszustw.

Afera Art-B i „oscylator”

Bogusław Bagsik oraz Andrzej Gąsiorowski założyli spółkę Art-B w 1989 roku w Cieszynie. Dwa lata później wybuchła jedna z najgłośniejszych afer gospodarczych początku transformacji ustrojowej.

Mechanizm działania Art-B opierał się na wykorzystywaniu tzw. oscylatora. Polegało to na wielokrotnym oprocentowywaniu tej samej kwoty pieniędzy, przenoszonej między bankami, zanim rozliczono wcześniejsze operacje.

Według przytaczanych wówczas szacunków straty związane z aferą wyniosły około 3 bilionów starych złotych, czyli 300 milionów złotych po denominacji.

Sprawa miała także polityczne tło. Bagsik i Gąsiorowski wyjechali do Izraela przed planowanym zatrzymaniem. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że mieli zostać ostrzeżeni przez Macieja Zalewskiego – urzędnika Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i polityka Porozumienia Centrum.

Bogusław Bagsik został wydany Polsce w 1996 roku. W 2000 roku sąd skazał go za aferę Art-B na dziewięć lat więzienia, 5 tysięcy złotych grzywny oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w spółkach.

Opuścił zakład karny przedterminowo w 2004 roku. Andrzej Gąsiorowski pozostawał w Izraelu do 2014 roku, gdy sprawa dotycząca jego odpowiedzialności uległa przedawnieniu.

Sześć lat więzienia za oszustwa

Po opuszczeniu więzienia Bagsik był związany ze spółką, która – według ustaleń śledczych i sądu – działała jak piramida finansowa. W sprawie poszkodowanych zostało około 170 inwestorów, którzy ponieśli milionowe straty.

W listopadzie 2015 roku warszawski sąd skazał byłego szefa Art-B na pięć lat więzienia i nakazał mu zwrot pieniędzy pokrzywdzonym. Po apelacji wyrok został uchylony, a sprawa wróciła do sądu pierwszej instancji.

W kolejnym procesie Bagsik usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności. Odwołał się od tego orzeczenia.

W 2021 roku TVN24 informował, że Bagsik nie stawiał się na rozprawach w dwóch postępowaniach. W jednym z nich zarzuty dotyczyły prania pieniędzy na szkodę szwajcarskiej spółki. W kwietniu 2020 roku sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Od 2023 r. jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie pieniędzy i oszustwa. Teraz szuka go również Interpol.

