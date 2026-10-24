Błędne koło odwetów. Rosja uderzyła w infrastrukturę portową, Ukraina w kombinat petrochemiczny

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Siły rosyjskie przeprowadzają ataki na ukraińską infrastrukturę portową oraz jednostki pływające wykorzystywane do zaopatrywania ukraińskiego wojska. Tej nocy rosyjskie drony zaatakowały port Czornomorsk nad Morzem Czarnym oraz statek towarowy zmierzający do Odessy. Ukraina uderzyła natomiast w rosyjski kombinat petrochemiczny w Togliatti w obwodzie samarskim. Celem były konkretnie zakłady Togliattikauczuk, które produkują kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało dziś, że rosyjskie drony zaatakowały port Czornomorsk nad Morzem Czarnym, a także statek towarowy zmierzający do Odessy.

Ukraińskie drony natomiast uderzyły w zakłady Togliattikauczuk.

Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność – podaje portal RBK-Ukraina.

Serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane m.in. do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych. Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.