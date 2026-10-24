Błędne koło odwetów. Rosja uderzyła w infrastrukturę portową, Ukraina w kombinat petrochemiczny

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało dziś, że rosyjskie drony zaatakowały port Czornomorsk nad Morzem Czarnym, a także statek towarowy zmierzający do Odessy.
Ukraińskie drony natomiast uderzyły w zakłady Togliattikauczuk.
Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność – podaje portal RBK-Ukraina.
Serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.
Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane m.in. do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych. Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.