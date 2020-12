Liczymy na współpracę z Panem w mierzeniu się z problemami, które stoją przed naszymi krajami i narodami - napisał prezydent-elekt USA Joe Biden liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem wybrany kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i rozumiem, jak wiele pracy jest przed nami" - podkreślił prezydent-elekt USA.

"Wiceprezydent Harris i ja obejmiemy urząd w czasach wielkich światowych wyzwań - od koronawirusa do zmian klimatycznych - które przekraczają granice i wymagają międzynarodowego współdziałania" - zaznaczył Biden.



"Liczymy na współpracę z Panem i polskim rządem w mierzeniu się z problemami, które stoją przed naszymi krajami i narodami" - podkreślił prezydent-elekt. "Jeszcze raz dziękuję, Prezydencie. Liczę na przyszłe rozmowy" - podkreślił Biden kończąc swój list do prezydenta Dudy.



Prezydent pogratulował Bidenowi w połowie grudnia

W połowie grudnia prezydent Duda napisał list gratulacyjny do prezydenta-elekta USA Joe Bidena. "Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów, chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne i jakie cele można osiągnąć działając wspólnie" - napisał prezydent Duda do Bidena.



Duda podkreślił, że "nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego". "Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność" - zaznaczył polski prezydent.



W połowie grudnia Kolegium Elektorów wybrało na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Demokratę Joe Bidena, a Kamalę Harris na wiceprezydenta. Ich zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia 2021 r.