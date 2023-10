Mińsk odwołał szefa ambasady białoruskiej w Warszawie. Aleksandrowi Czesnowskiemu, który zastępował ambasadora, skończył się kontrakt, a białoruski rząd go nie przedłużył.

Alaksandr Łukaszenka / Alexander Demianchuk / PAP/EPA

Białoruscy opozycjoniści twierdzą, że Łukaszenka przyśle do Warszawy nowego dyplomatę, który w związku ze zmianą władzy w Polsce, miałby próbować porozumieć się nowym rządem.

Na czym zależy Łukaszence?

Jak podkreśla szef Domu Białoruskiego w Warszawie Aleś Zarembiuk, od pewnego czasu Łukaszenka w swoich wypowiedziach stara się sprawić wrażenie, że liczy na zmianę u steru władzy w Warszawie.

Mińskowi zależy głównie na otwarciu przejść granicznych. Jakie warunki musiałby spełnić Łukaszenka?

Pierwsze to uwolnienie Andrzeja Poczobuta i gwarancja wszystkich praw i wolności obywatelskich dla niego na terenie Białorusi, a także uwolnienie laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego - to według Zarembiuka byłyby pierwsze sygnały Białorusi oznaczające gotowość do rozmów z Polską.



Zarembiuk zwraca jednak uwagę na fakt, że zmiana władzy w Polsce nie oznacza automatycznej zmiany podejścia do dyktatury. Wątpi, by nowy rząd był bardziej skonny do ustępstw niż ustępujący.

Łukaszenka o "planie dobrego sąsiedztwa i pokoju"

W sierpniu Łukaszenka stwierdził niespodziewanie, że jest gotowy, aby poprawić stosunki białorusko-polskie.

Jak podkreślił, obecnie Białoruś współpracuje głównie "z Rosją i Chinami". Nie wolno nam jednak zapominać o zaawansowanym technologicznie Zachodzie. Oni są blisko, to nasi sąsiedzi - Unia Europejska. I nie możemy stracić relacji z nimi - mówił Łukaszenka.

Jesteśmy na to gotowi, ale z uwzględnieniem własnych interesów. Przyjdzie czas w latach 2024-2025 jestem pewien, że na świecie nastąpią poważne zmiany - zaznaczył.

Polecił rządowi i MSZ zaproponować zachodnim sąsiadom "plan dobrego sąsiedztwa i pokoju".

Trzeba rozmawiać z Polakami. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, porozmawiajmy, poprawmy stosunki. Jesteśmy sąsiadami, a sąsiadów się nie wybiera, oni są od Boga - powiedział białoruski dyktator.

"Bardzo prosta" droga do dobrych stosunków

Jeżeli Białoruś chce mieć dobre stosunki z Polską, to droga do tego jest bardzo prosta. Zaprzestanie ataków na naszą granicę, wypuszczenie Andrzeja Poczobuta i innych więźniów - ponad 1000 osób przebywa w więzieniach na Białorusi - odpowiadał wiceminister Paweł Jabłoński w rozmowie z RMF FM.

To są decyzje wyłącznie ludzi sprawujących władzę na Białorusi - wskazał wiceszef polskiej dyplomacji.

My nie mamy wrogich zamiarów wobec Białorusi i nigdy ich nie mieliśmy. Nie mamy zamiaru utrzymywać złych stosunków z Białorusią. Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby były one jak najlepsze, ale to białoruska władza zachowuje się tak, jak się zachowuje i to ona ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, że mamy złe relacje. Białoruś jest po prostu państwem wrogo do Polski nastawionym - oznajmił wiceminister Jabłoński.