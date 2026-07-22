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Bezprecedensowy manewr śmigłowca. Chińskie wojsko zrobiło to po raz pierwszy w historii

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (12:10)

Po raz pierwszy chiński śmigłowiec wojskowy przekroczył linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej i wtargnął do tajwańskiej strefy ograniczonego ruchu. Analitycy ostrzegają, że to element nowej strategii Pekinu, mającej na celu zwiększenie presji na Tajwan.

Bezprecedensowy manewr śmigłowca. Chińskie wojsko zrobiło to po raz pierwszy w historii
Zdj, ilustracyjne, autor EarnestTse /Shutterstock

W poniedziałek w Cieśninie Tajwańskiej doszło do bezprecedensowego incydentu. Chiński śmigłowiec wojskowy przeleciał przez linię mediany i wtargnął do strefy zastrzeżonej R9, wyznaczonej przez władze w Tajpej. Informację jako pierwszy podał dziennik „Taipei Times”.

W rejonie wykryto również cztery chińskie statki powietrzne, pięć okrętów wojennych oraz sześć jednostek chińskich służb państwowych. Tajwańskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że to pierwszy taki przypadek w historii.

Nowe wzorce taktyczne „szarej strefy”

Eksperci zwracają uwagę, że działania Pekinu wpisują się w tzw. taktykę „szarej strefy”, polegającą na prowokacjach poniżej progu otwartej wojny. To pierwszy raz, kiedy śmigłowiec Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeleciał przez strefę zastrzeżoną na wschód od linii mediany, co oznacza wprowadzenie dwóch nowych wzorców taktycznych „szarej strefy” w jednym dniu – ocenił Chieh Chung z Instytutu Badań nad Obroną Narodową i Bezpieczeństwem, cytowany przez „Taipei Times”.

Według analityków przelot śmigłowca mógł być częścią wspólnych ćwiczeń z udziałem dronów, przygotowujących chińskie siły do potencjalnych działań zwiadowczych, uderzeniowych i transportowych w scenariuszu ewentualnej inwazji.

Linia mediany i strefa R9 – co oznaczają?

Linia mediany to linia demarkacyjna przebiegająca przez środek cieśniny Tajwańskiej, służąca od dekad jako bufor zapobiegający przypadkowym starciom między siłami Chin i Tajwanu. Strefa R9 to z kolei jednostronnie wyznaczony przez Tajwan obszar zastrzeżony dla wojska, położony na wschód od mediany, blisko północnego wybrzeża wyspy.

Choć przeloty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nie łamią prawa międzynarodowego, to wtargnięcie do strefy bez zgody Tajpej stanowi naruszenie procedur bezpieczeństwa i dotychczasowego status quo.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Chiny Tajwan

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