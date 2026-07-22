Bezprecedensowy manewr śmigłowca. Chińskie wojsko zrobiło to po raz pierwszy w historii

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Po raz pierwszy chiński śmigłowiec wojskowy przekroczył linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej i wtargnął do tajwańskiej strefy ograniczonego ruchu. Analitycy ostrzegają, że to element nowej strategii Pekinu, mającej na celu zwiększenie presji na Tajwan.

W poniedziałek w Cieśninie Tajwańskiej doszło do bezprecedensowego incydentu. Chiński śmigłowiec wojskowy przeleciał przez linię mediany i wtargnął do strefy zastrzeżonej R9, wyznaczonej przez władze w Tajpej. Informację jako pierwszy podał dziennik „Taipei Times”.

W rejonie wykryto również cztery chińskie statki powietrzne, pięć okrętów wojennych oraz sześć jednostek chińskich służb państwowych. Tajwańskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że to pierwszy taki przypadek w historii.

Nowe wzorce taktyczne „szarej strefy”

Eksperci zwracają uwagę, że działania Pekinu wpisują się w tzw. taktykę „szarej strefy”, polegającą na prowokacjach poniżej progu otwartej wojny. To pierwszy raz, kiedy śmigłowiec Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeleciał przez strefę zastrzeżoną na wschód od linii mediany, co oznacza wprowadzenie dwóch nowych wzorców taktycznych „szarej strefy” w jednym dniu – ocenił Chieh Chung z Instytutu Badań nad Obroną Narodową i Bezpieczeństwem, cytowany przez „Taipei Times”.

Według analityków przelot śmigłowca mógł być częścią wspólnych ćwiczeń z udziałem dronów, przygotowujących chińskie siły do potencjalnych działań zwiadowczych, uderzeniowych i transportowych w scenariuszu ewentualnej inwazji.

Linia mediany i strefa R9 – co oznaczają?

Linia mediany to linia demarkacyjna przebiegająca przez środek cieśniny Tajwańskiej, służąca od dekad jako bufor zapobiegający przypadkowym starciom między siłami Chin i Tajwanu. Strefa R9 to z kolei jednostronnie wyznaczony przez Tajwan obszar zastrzeżony dla wojska, położony na wschód od mediany, blisko północnego wybrzeża wyspy.

Choć przeloty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nie łamią prawa międzynarodowego, to wtargnięcie do strefy bez zgody Tajpej stanowi naruszenie procedur bezpieczeństwa i dotychczasowego status quo.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.