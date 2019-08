Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji - poinformowała na Twitterze ambasada RP w Waszyngtonie, oceniając, że jest to "ważny krok" na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Umowę między polskim MSWiA a amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf.



"Polska i USA wspólnie zrobiły kolejny krok ku naszemu wspólnemu celowi. Dzięki podpisanej dziś umowie jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego #VisaWaiverDlaPolski. Działamy dalej!" - napisała również na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie jest objęta tym programem ze względu na ciągle zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.



Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.