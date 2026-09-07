Bernie Ecclestone zatrzymany na lotnisku pod Lizboną. Miał przy sobie broń

RMF24

Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone został zatrzymany na lotnisku w Tires pod Lizboną. Portugalskie służby celne znalazły w jego prywatnym samolocie broń palną – podała agencja Lusa. Brytyjczyk ma zostać przesłuchany przez sąd.

Do interwencji doszło w poniedziałek po południu na lotnisku w Tires, położonym w okolicach portugalskiej stolicy. Służby miały znaleźć przy Ecclestone'ie strzelbę.

Według lizbońskiego Radia Renascenca, były prezes Formuły 1 może we wtorek stanąć przed sądem, by złożyć wyjaśnienia w sprawie podejrzenia nielegalnego posiadania broni.

Ecclestone posiada jedną ze swoich rezydencji w zachodniej Portugalii. Media informują, że powinien zostać wezwany do sądu w Cascais, miejscowości wypoczynkowej niedaleko Lizbony.

Wcześniej zatrzymany w Brazylii

To nie pierwszy przypadek, gdy brytyjski przedsiębiorca miał problemy związane z bronią. W 2022 roku został zatrzymany po przylocie do Campinas w pobliżu Sao Paulo w Brazylii. W jego bagażu funkcjonariusze znaleźli pistolet.

Tamtejszy sąd zwolnił go wówczas z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości odpowiadającej około 1000 euro.

Bernie Ecclestone przestał pełnić funkcję prezesa Formuły 1 w 2017 roku.