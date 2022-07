​BBC wypłaci odszkodowanie byłej opiekunce księcia Harry’ego i Williama. To kolejna odsłona skandalu dotyczącego słynnego wywiadu, jakiego ich matka księżna Diana udzieliła korporacji na dwa lata przed tragiczną śmiercią.

Księżna Diana / Shutterstock

Jak ustaliło wewnętrzne dochodzenie BBC, dziennikarz, który skłonił księżną Dianę do udzielenia wywiadu, zrobił to nieuczciwie. Martin Bashir między innymi sfałszował wyciągi z kont bankowych dworzan, sugerując, że za pieniądze szpiegują Dianę.

Księżna była osobą bardzo nieufną, ale lubiła flirtować z mediami. Obie te cechy skłoniły ją do obnażenia wielu mrocznych tajemnic Windsorów przed kamerą. Chodzi między innymi o zdradę jej męża księcia Karola i swoich niedyskrecji wynikających z jego zachowania.

Nigdy wcześniej członek rodziny królewskiej nie mówił publicznie o pałacowych tajemnicach w tak tabloidalny sposób. Wywiad był prawdziwą dziennikarską bombą i przyczynił się do niemal całkowitego zerwania stosunków między księżna Dianą a resztą rodziny królewskiej.

Ukryte ofiary

W szerszym kontekście wywiadu padły sugestie, że książę Karol miał romans z opiekunką swoich synów, książąt Williama i Harry’ego. Miała zajść z nim w ciąże, po czym ją usunąć.

Te słowa nie padły na antenie BBC, ale stały się tajemnicą poliszynela. Opiekunka, o której mowa, otrzyma od BBC pokaźne odszkodowanie.

Autor wywiadu Martin Bashir zbudował na nim swoją karierę. Przez lata uchodził za arystokratę brytyjskiego dziennikarstwa. Ostateczne zdemaskowanie jego metod doprowadziło do całkowitego załamania się kariery dziennikarza. Wątpliwe, by kiedykolwiek jeszcze stanął przed kamerą, czy chwycił za mikrofon.

Korporacja, zapowiadając wypłacenie odszkodowania, zapewniła, że już nigdy więcej nie wyemituje wywiadu z księżną Dianą, którego uzyskanie podeptało etyczne zasady publicznego dziennikarstwa i stało się dla BBC źródłem olbrzymiego wstydu.

Historia Diany wraca jak bumerang

Od tragicznej śmierci księżnej Diany minęło niemal 25 lat, a wciąż jej historia pojawia się w przestrzeni publicznej. Nic dziwnego - jest matką przyszłego króla, drugiego w kolejce do tronu księcia Williama.

Na jej temat powstało wiele filmów dokumentalnych i fabularnych. Wciąż w oczach wielu Brytyjczyków pozostaje ikoną - dla jednych jest niezrozumianą przez Pałac Buckingham męczennicą, dla innych sprytną manipulatorką.

Jej śmierć doprowadziła do największego kryzysu w rodzinie królewskiej od czasu abdykacji z tronu króla Edwarda VIII, co miało miejsce w 1936 roku. Kilka miesięcy po koronacji zrezygnował on z korony z miłości do amerykańskiej rozwódki.

Jeszcze długo BBC będzie bić się w piersi za rolę, jaką korporacja odegrała w historii księżnej Diany. Są tacy, którzy uważają, że ten nieszczęsny i niefortunny wywiad przyczynił się do jej śmierci. Tego nie dowiemy się nigdy.