​Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie, jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych, musi zapłacić 41 milionów dolarów władzom miasta za to, że budowla powstaje bez pozwolenia od ponad 130 lat.

Kościół Sagrada Familia w Barcelonie / Eduardo Gonzalez Diaz / Alamy / PAP/EPA

Sagrada Familia jest nieprzerwanie w budowie od 136 lat. Nie było jednak licencji na budowę, to teraz kościół musi uregulować zaległości. Bazylika zapłaci 41 milionów dolarów przez ponad 10 lat. Pieniądze zostaną zainwestowane w transport publiczny i pomoc lokalnym społecznościom.

Burmistrz Barcelony podkreśla, że to historyczna umowa. Ok. 4,5 mln turystów rocznie odwiedza Sagrada Familię, a kolejne 20 milionów przyjeżdża w okolice, by tylko zobaczyć kościół.

Potężny kościół zaprojektowany przez architekta Antoniego Gaudiego zaczął powstawać w 1882 roku. Po śmierci Gaudiego były problemy z jej ukończeniem. Projekty świątyni zostały zniszczone w czasie hiszpańskiej wojny domowej.

Główna konstrukcja kościoła ma zostać zakończona w 2026 roku - w stulecie śmierci Gaudiego.