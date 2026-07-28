Bardzo silne trzęsienie ziemi w Japonii. Drgania „zamknęły” skalę

RMF24

Bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto na japońskiej wyspie Kiusiu. Wstrząs był bardzo mocno odczuwalny na powierzchni ziemi - drgania w pobliżu epicentrum wstrząsy osiągnęły siódmy, najwyższy stopień intensywności.

Szkody po trzęsieniu ziemi w mieście Kofu w prefekturze Yamanashi (fot. STR/AFP/East News); grafika przedstawiająca intensywność wstrząsów (fot. JMA)

Szkody po trzęsieniu ziemi w mieście Kofu w prefekturze Yamanashi (fot. STR/AFP/East News); grafika przedstawiająca intensywność wstrząsów (fot. JMA) / -

We wtorek o godzinie 16:27 czasu lokalnego (godz. 9:27 czasu polskiego) prefekturę Kumamoto w środkowej części japońskiej wyspy Kiusiu nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA), która również monitoruje aktywność sejsmiczną na terenie kraju.

Według amerykańskiej Narodowej Służby Geologicznej (USGS), epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 5 kilometrów na wschód od miasta Uto, a hipocentrum, czyli ognisko wstrząsu pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 kilometrów. USGS podaje natomiast magnitudę 6,8.

Wiadomo, że wstrząs było bardzo mocno odczuwalny na powierzchni ziemi. Ze wstępnych danych wynika, że drgania w pobliżu epicentrum wstrząsy osiągnęły siódmy, najwyższy stopień intensywności.

Choć do trzęsienia ziemi doszło na lądzie, JMA wydała ostrzeżenie przed tsunami dla wybrzeży Ariake-kai, Zatoki Morza Wschodniochińskiego i Morza Yatsushiro. Przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć jeden metr.

Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek został ranny. Nic też nie wiadomo na temat ewentualnych poważniejszych szkód.

Japonia - jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie krajów świata

Japonia położona jest w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny.

Japonia - ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych - jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych trzęsień ziemi.