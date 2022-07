Wzrosną dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu do Europy. Azerski prezydent Ilham Alijew i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali memorandum, które przewiduje zwiększenie przesyłu do co najmniej 20 miliardów metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Gazociąg / Shutterstock

Jak poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, przyjęcie memorandum będzie oznaczało podwojenie wielkości przesyłu gazu na rynek Unii Europejskiej. Dzisiaj, dzięki nowemu protokołowi ustaleń, otwieramy nowy rozdział naszej współpracy energetycznej z Azerbejdżanem, kluczowym partnerem w naszych wysiłkach na rzecz odejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Dążymy nie tylko do wzmocnienia już istniejącego partnerstwa, które gwarantuje stabilne i niezawodne dostawy gazu do UE za pośrednictwem południowego korytarza gazowego. Tworzymy również podstawy długoterminowego partnerstwa na rzecz efektywności energetycznej i czystej energii, ponieważ obie strony dążą do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Energia jest jednak tylko jednym z obszarów, w których możemy zacieśnić współpracę z Azerbejdżanem i z niecierpliwością oczekuję pełnego wykorzystania potencjału naszych stosunków - podkreśliła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Azerbejdżan już teraz zwiększa dostawy gazu ziemnego do UE. W 2021 roku przesłano 8,1 mld m sześć., a w bieżącym roku już 12 mld m sześć. Obecnie UE i władze w Baku negocjują również nową kompleksową umowę, która umożliwi ściślejszą współpracę w wielu dziedzinach, takich jak dywersyfikacja gospodarcza, inwestycje, handel. Azerbejdżan udziela wsparcia Ukrainie Władze Azerbejdżanu, mimo stosunkowo bliskich relacji z Rosją, udzielają w ostatnich miesiącach wsparcia Kijowowi. Już pod koniec lutego, w pierwszych dniach inwazji Kremla, rząd w Baku przekazał Ukrainie leki i materiały medyczne w ramach pomocy humanitarnej. Azerbejdżan dostarczył też za darmo paliwo ukraińskim służbom ratunkowym.