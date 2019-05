Nie wiadomo, co było przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Suchoj Superjet 100 na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Według służb, zginęło 41 osób. Stan kilku rannych jest ciężki. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci. Pilot maszyny, która miała lecieć z Moskwy do Murmańska, poprosił o zgodę na lądowanie z powodu problemów technicznych. Stało się to krótko po starcie, czyli około godz. 18 czasu lokalnego w niedzielę (godz. 17 w Polsce).

REKLAMA