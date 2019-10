Jesienne wakacje były spełnieniem marzeń ośmioletniego JW Hardina. Wraz z rodziną wybrał się z Nashville na kilka dni do Chicago. Dla autystycznego chłopca ogromną atrakcją okazał się sam lot samolotem.

9-latek ułożył specjalną piosenkę. Gdy śpiewał ją pod nosem, usłyszeli to członkowie załogi linii Southwest. Jedna ze stewardes zaprosiła go na środek, by mógł zaśpiewać ją również przez mikrofon.



Autystyczny chłopiec otrzymał od stewardessy niecodzienną szansę x-news/STORYFUL /