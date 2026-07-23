Atak nożownika w Ratyzbonie. Wziął zakładników w banku

RMF24

Dramatyczne wydarzenia w zachodnioniemieckiej Ratyzbonie. Uzbrojony w nóż 20-letni mężczyzna zaatakował śmiertelnie jedną osobę i wziął zakładników w jednym z lokalnych banków. Sprawca został zatrzymany przez policję po kilku godzinach negocjacji.

Dramat rozegrał się w czwartek w jednym z banków w centrum Ratyzbony. Według lokalnych mediów, młody napastnik zaatakował nożem mężczyznę - według „Bilda” był to pracownik banku. W wyniku odniesionych obrażeń ofiara zmarła później w szpitalu. Następnie sprawca wziął zakładników.

Jak informują niemieckie media oraz policja, napastnik przez kilka godzin przetrzymywał w banku dwie osoby. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły policyjne, w tym jednostki specjalne, negocjatorów oraz śmigłowiec. Po długich negocjacjach funkcjonariuszom udało się wyprowadzić sprawcę z budynku i uwolnić zakładników.

Co było motywem ataku?

Według informacji przekazanych przez dziennik „Passauer Neue Presse”, funkcjonariusze nadal prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Policja nie ujawnia na razie motywów działania sprawcy.

Według wstępnych ustaleń - informuje „Bild” - śledczy biorą pod uwagę zarówno motyw rabunkowy, jak i możliwość działania z zamiarem zabójstwa. W trakcie akcji nie zgłoszono żadnych żądań ze strony sprawcy.

Bank, w którym doszło do tragedii, znajduje się na parterze dużego budynku mieszkalnego. W okolicy przez wiele godzin ulice były zablokowane.