Arabia Saudyjska: Stracono dwóch Banglijczyków za „czyn nieobyczajny”

RMF24

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Dwóch obywateli Bangladeszu zostało straconych w Arabii Saudyjskiej za bliżej niesprecyzowany „czyn nieobyczajny” w meczecie w Mekce – podał dziennik „The Daily Star”, powołując się na saudyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Tymczasem Sąd Najwyższy królestwa miał zatwierdzić wyrok śmierci wobec mężczyzny oskarżonego o udział w protestach, gdy był niepełnoletni.

Saudyjskie MSW przekazało, że obaj skazani dopuścili się czynu naruszającego świętość meczetu. Resort nie sprecyzował jednak, co dokładnie było podstawą oskarżenia.

Według przywoływanych informacji wyrok wydano na podstawie prawa islamskiego. Saudyjskie przepisy dopuszczają karę śmierci za czyny uznane przez sąd za szczególnie poważne naruszenia prawa.

Konsulat Bangladeszu w Dżuddzie oświadczył, że nie został wcześniej poinformowany o planowanych egzekucjach.

Wyrok wobec uczestnika protestów

„Guardian” poinformował w piątek, że saudyjski Sąd Najwyższy zatwierdził karę śmierci dla Jusefa al-Manasifa. Mężczyzna był oskarżony między innymi o udział w demonstracjach na rzecz praw szyickiej mniejszości oraz uczestnictwo w pogrzebach, które władze traktowały jako formę protestu.

Zarzucane mu czyny miały zostać popełnione, gdy miał od 15 do 17 lat. Al-Manasif został zatrzymany w 2017 roku.

Organizacja Reprieve podaje, że był on torturowany i zmuszony do podpisania fałszywych zeznań. Z wyznaczonym przez państwo prawnikiem miał spotkać się dopiero pięć lat po aresztowaniu.

Egzekucje trwają mimo deklaracji władz

W 2020 roku Arabia Saudyjska ogłosiła zniesienie kary śmierci za przestępstwa popełnione przez osoby niepełnoletnie. Organizacje broniące praw człowieka wskazują jednak, że takie wyroki nadal są wykonywane.

Według Reprieve od 2015 roku w królestwie stracono co najmniej 17 osób za czyny, których miały dopuścić się przed ukończeniem 18. roku życia.

Rośnie też ogólna liczba egzekucji. Human Rights Watch informował, że w 2025 roku w Arabii Saudyjskiej stracono 356 osób, wobec 345 rok wcześniej. Wśród skazanych było wielu cudzoziemców, przede wszystkim w sprawach narkotykowych, także niezwiązanych z użyciem przemocy.

W środę saudyjski Sąd Najwyższy uchylił natomiast wyrok śmierci wydany wobec obywatela Sri Lanki. Mężczyzna został skazany za komentarz opublikowany na Facebooku, w którym – według zarzutów – obraził proroka Mahometa.

Decyzję sądu podjęto po interwencji dyplomatycznej władz w Kolombo oraz protestach organizacji praw człowieka.