Amerykańskie uderzenie na Iran. „Dziesiątki celów w wielu lokalizacjach”

RMF24

W Zatoce Perskiej znów wrze. Amerykańskie wojska przeprowadziły ataki na dziesiątki celów w Iranie, a w odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie.

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) oficjalnie potwierdziło przeprowadzenie szeroko zakrojonej operacji militarnej wymierzonej w irańskie instalacje wojskowe. Amerykanie uderzyli w „dziesiątki celów w wielu lokalizacjach”, wykorzystując pełen wachlarz środków: od myśliwców i okrętów wojennych, po nowoczesne drony uderzeniowe operujące zarówno w powietrzu, jak i na morzu.

Według komunikatu CENTCOM celem ataku było ograniczenie możliwości Iranu do przeprowadzania kolejnych ataków na zagraniczne statki przepływające przez strategiczną cieśninę Ormuz. Zniszczone zostały m.in. systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie.

„Cieśnina Ormuz stanowi kluczowy korytarz morski dla światowego handlu. Iran nie sprawuje nad nią kontroli” – podkreślili Amerykanie w oficjalnym oświadczeniu.

Iran odpowiada ogniem

Irańskie media szybko poinformowały o tragicznych skutkach amerykańskiego ostrzału. Wicegubernator prowincji Chuzestan, Waliollah Hajati, przekazał, że w wyniku ataku na przepompownię wody w Mahszahrze zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery kolejne zostały ranne.

Teheran nie pozostał dłużny – już kilka godzin po ataku amerykańskie bazy w regionie znalazły się pod ogniem irańskich rakiet i dronów.

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) przeprowadziła co najmniej trzy fale ostrzałów. W bazie lotniczej księcia Hasana w Jordanii wybuchły pożary magazynów paliwa i amunicji. W Bahrajnie, w bazie Szejk Isa, ucierpiały warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz centrum dowodzenia dronami. W Kuwejcie, jak podaje IRGC, „całkowicie zniszczono” zbiorniki paliwa i systemy obrony powietrznej Patriot w bazie Ali al-Salem, a także strategiczny system radarowy FPS w bazie Ahmed al-Dżabir.

Dyplomatyczna burza

W nocy z niedzieli na poniedziałek irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostre oświadczenie, w którym „stanowczo potępiło” amerykańskie ataki i oskarżyło Waszyngton o „zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy” na rzecz przywrócenia pokoju w regionie. Teheran zarzucił także Stanom Zjednoczonym „otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków” porozumienia zawartego w czerwcu, co – zdaniem irańskich władz – doprowadziło do „powrotu niepewności” w cieśninie Ormuz.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych morskich szlaków handlowych na świecie – codziennie przepływają tędy miliony baryłek ropy naftowej. Obecna eskalacja to bezpośredni efekt zatrzymania przez irańską marynarkę dwóch statków, którym zarzucono nielegalną żeglugę i wyłączenie systemów śledzenia.

W odpowiedzi na te działania prezydent Donald Trump zarządził ataki na irańskie cele wojskowe, mające – jak podkreślił – „pozbawić Iran zdolności atakowania statków handlowych”. Teheran ogłosił zamknięcie cieśniny do odwołania, jednak według Donalda Trumpa, mimo deklaracji Iranu, szlak pozostaje otwarty dla międzynarodowej żeglugi.