Amerykanie znów zaatakowali Iran. „USA pociągają Teheran do odpowiedzialności”

„Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły dodatkowe ataki na Iran, w celu dalszego osłabienia jego zdolności do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz” – poinformowało w środę Centralne Dowództwo USA we wpisie na platformie X. Dzieje się to kilka godzin po tym, jak Donald Trump ogłosił, że tymczasowe porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem „przestało obowiązywać” – wskazała agencja Reutera.
„Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg swobodnie poruszających się po tej kluczowej międzynarodowej drodze wodnej (cieśninie Ormuz – przyp. red.)” – wskazało Centralne Dowództwo USA.