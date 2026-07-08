RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Amerykanie znów zaatakowali Iran. „USA pociągają Teheran do odpowiedzialności”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (22:45)

„Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły dodatkowe ataki na Iran, w celu dalszego osłabienia jego zdolności do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz” – poinformowało w środę Centralne Dowództwo USA we wpisie na platformie X. Dzieje się to kilka godzin po tym, jak Donald Trump ogłosił, że tymczasowe porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem „przestało obowiązywać” – wskazała agencja Reutera.

Amerykanie znów zaatakowali Iran. „USA pociągają Teheran do odpowiedzialności”
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

„Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg swobodnie poruszających się po tej kluczowej międzynarodowej drodze wodnej (cieśninie Ormuz – przyp. red.)” – wskazało Centralne Dowództwo USA.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Iranie

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: