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Amerykanie znów zaatakowali Iran. „USA pociągają Teheran do odpowiedzialności”

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„Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły dodatkowe ataki na Iran, w celu dalszego osłabienia jego zdolności do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz” – poinformowało w środę Centralne Dowództwo USA we wpisie na platformie X. Dzieje się to kilka godzin po tym, jak Donald Trump ogłosił, że tymczasowe porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem „przestało obowiązywać” – wskazała agencja Reutera.