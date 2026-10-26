Amerykanie zdecydują o układzie sił na Kapitolu

RMF24

Donald Trump nie kandyduje w tych wyborach. Ale wynik tego głosowania może zdecydować o tym, jak będą wyglądały ostatnie dwa lata jego prezydentury. Czy nadal będzie miał po swojej stronie Kongres? Czy będzie musiał negocjować z demokratami? Czy jego administracja stanie przed komisjami, które zaczną sprawdzać jej decyzje i domagać się dokumentów? Odpowiedzi na te pytania zależą również od takich miejsc jak to.

Jestem w New Jersey. W sobotę 24 października, rozpoczęło się tutaj wczesne głosowanie. Właściwy dzień wyborów przypada 3 listopada, ale część Amerykanów już podejmuje decyzję. Chcę wam pokazać, dlaczego warto spojrzeć na te wybory z dala od Białego Domu. Z perspektywy stanu, w którym jeden lokalny pojedynek ma znaczenie dla całego Waszyngtonu. Bo o przyszłości prezydentury Trumpa będą decydowali także ludzie, którzy po prostu zastanawiają się, ile kosztują zakupy, czy stać ich na mieszkanie i ile zapłacą za leczenie.

Kiedy mówimy o amerykańskich wyborach, często patrzymy na mapę pokolorowaną na czerwono i niebiesko. Tutaj republikanie, tam demokraci. Ten stan jest konserwatywny, tamten liberalny. New Jersey zwykle kojarzymy z demokratami. Tyle że przy wyborach do Izby Reprezentantów taka mapa jest zbyt dużym uproszczeniem.

Stan jest podzielony na okręgi. Każdy z nich wysyła do Waszyngtonu swojego przedstawiciela. I nawet w stanie, który w wyborach prezydenckich popiera demokratów, mogą istnieć okręgi wybierające republikanów. W New Jersey szczególnie interesujący jest okręg numer siedem. Mandatu broni tam republikanin Tom Kean Junior. Jego rywalką jest demokratka Rebecca Bennett, była pilotka śmigłowców amerykańskiej marynarki wojennej.

To jeden z pojedynków, którym warto się przyglądać, jeżeli chcemy zrozumieć walkę o większość w Izbie Reprezentantów. Nie dlatego, że jeden kongresmen samodzielnie zmieni Amerykę. Dlatego, że przy wyrównanym układzie sił kilka takich mandatów, zdobytych w różnych częściach kraju, może zmienić władzę w całej izbie. Wyborca dostaje kartę z nazwiskami lokalnych kandydatów. Ale konsekwencje jego decyzji sięgają znacznie dalej niż granice jego miejscowości.

Jest w tej historii jeszcze jeden ciekawy szczegół.

W siódmym okręgu znajduje się klub golfowy Donalda Trumpa w Bedminster. Prezydent ma więc z tą częścią New Jersey bardzo osobisty związek. Ale obecność jego klubu nie daje republikanom gwarancji zwycięstwa. To okręg, który w ostatnich latach zmieniał partyjne barwy i w którym trzeba walczyć o wyborców środka.

A właśnie dla takich wyborców lokalny kandydat i prezydent mogą być dwoma różnymi sprawami. Ktoś może powiedzieć: lubię mojego kongresmena, pomagał naszej miejscowości, znam jego działalność, zagłosuję na niego ponownie.

Ktoś inny uzna: ten kongresmen wspiera prezydenta, którego polityki nie akceptuję, więc chcę zmiany. Jest też wyborca, który poparł Trumpa, ale dzisiaj chce, żeby Kongres mocniej go kontrolował. I taki, który nie zgadza się ze wszystkim, co robi prezydent, lecz obawia się, że zwycięstwo demokratów oznaczałoby polityczny paraliż. W jednym okręgu spotykają się więc bardzo różne motywacje. Dlatego nie można automatycznie przeliczyć poparcia dla Trumpa na wynik kandydata do Kongresu.

Co właściwie oznaczałaby dla prezydenta utrata Izby Reprezentantów? Przede wszystkim Trump pozostałby prezydentem. Listopadowe wybory nie kończą jego kadencji. Zmieniłoby się jednak otoczenie, w którym sprawuje władzę. Wyobraźcie sobie, że administracja chce przeprowadzić ważną ustawę. Dopóki ma w Izbie przychylną większość, może próbować przekonać do niej przede wszystkim własną partię.

Jeżeli większość przejmą demokraci, potrzebne będzie porozumienie z politycznymi przeciwnikami. A oni mogą postawić warunki albo powiedzieć: tego projektu nie poprzemy. Dotyczy to również pieniędzy. Finansowanie państwa wymaga decyzji Kongresu, więc zmiana większości może oznaczać trudniejsze negocjacje i kolejne konflikty budżetowe. Do tego dochodzi kontrola administracji.

Większość w Izbie decyduje o kierownictwie komisji. A komisje mogą prowadzić dochodzenia, wzywać świadków i żądać dokumentów.

Dla Białego Domu oznacza to konieczność odpowiadania na pytania, których sam nie wybiera, w terminach, których sam nie ustala. Oczywiście prezydent zachowuje szerokie uprawnienia wykonawcze i prawo weta. Demokraci, nawet po zdobyciu Izby, nie mogliby po prostu wprowadzić całego swojego programu. Ale mogliby znacząco utrudnić realizację programu Trumpa i zwiększyć kontrolę nad jego administracją. To jest rzeczywista stawka tego głosowania.

Z perspektywy Waszyngtonu najważniejsze wydają się większości, komisje i polityczne strategie. Z perspektywy wyborcy często ważniejszy jest rachunek. Za zakupy. Za mieszkanie. Za ubezpieczenie. Za wizytę u lekarza. Koszty życia są jednym z głównych tematów tej kampanii. I mają szczególną siłę, bo wyborca sprawdza je sam, bez pomocy polityków.

Nie musi oglądać konferencji prasowej. Wystarczy, że wejdzie do sklepu. Jeżeli słyszał obietnicę poprawy, będzie oceniał, czy tę poprawę odczuwa. Polityk może tłumaczyć, że odziedziczył problemy po poprzedniku. Może wskazywać na sytuację międzynarodową, działania firm albo decyzje banku centralnego. Część takich wyjaśnień może być uzasadniona.

Ale wyborca ma prawo odpowiedzieć: rozumiem, tylko że to wy teraz rządzicie. Ważne jest też rozróżnienie, które w politycznych dyskusjach często znika. Wolniejszy wzrost cen nie oznacza powrotu dawnych cen. Jeżeli coś bardzo podrożało, a potem drożeje już tylko trochę, rodzinny budżet nadal może być pod presją. Lepszy wskaźnik gospodarczy nie musi więc od razu oznaczać poczucia ulgi przy kasie.

I właśnie w tej różnicy między statystyką a codziennym doświadczeniem rozgrywa się duża część walki o głosy. Republikanie mają przy tym własny argument: potrzebujemy większości, żeby realizować program, który wyborcy poparli wraz z wyborem Trumpa.

Mogą przekonywać, że oddanie Izby Demokratom oznacza kolejne spory, dochodzenia i blokowanie decyzji. Demokraci odpowiadają, że potrzebna jest skuteczniejsza kontrola prezydenta i zmiana priorytetów. Obie partie próbują więc nadać temu samemu głosowaniu inne znaczenie. Dla jednych ma być mandatem do kontynuowania polityki Trumpa. Dla drugich — sposobem na wyznaczenie mu granic.

Ale o wyniku mogą zdecydować ludzie, którzy nie myślą w tych kategoriach codziennie. Nie śledzą każdego wystąpienia prezydenta. Nie oglądają wszystkich debat. Za to wiedzą, czy pod koniec miesiąca zostaje im więcej pieniędzy. Czy ich okolica jest bezpieczna. Czy mogą dostać się do lekarza.

Kandydat musi połączyć wielką politykę z tym doświadczeniem. Samo nazwisko Trumpa może mobilizować jego zwolenników i przeciwników, ale nie zastąpi odpowiedzi na każde lokalne pytanie.

Dlatego znaczenie ma również to, kto rzeczywiście zagłosuje. Sympatia do partii i oddany głos to dwie różne rzeczy.

Ktoś może popierać republikanów, ale zostać w domu, bo jest rozczarowany. Ktoś inny może nie być zachwycony demokratami, lecz pójść zagłosować, bo bardzo chce ograniczyć władzę prezydenta. Przy wyrównanym pojedynku taka różnica w mobilizacji może przesądzić o mandacie.

Trwające wczesne głosowanie daje mieszkańcom więcej możliwości udziału. Nie muszą wszyscy czekać do wtorku 3 listopada. Jednak sam widok ludzi przy lokalu nie pozwala jeszcze ogłosić, kto wygrywa.

Kolejka nie jest sondażem. Kilka rozmów również nim nie jest. Możemy usłyszeć ważne argumenty, zobaczyć emocje, lepiej zrozumieć wyborców. Ale wynik poznamy dopiero po policzeniu głosów.

Patrząc z Polski, łatwo skupić się na jednym człowieku: co powiedział Trump, komu zagroził, co obiecał. Te wybory przypominają, że amerykańska polityka ma także drugi poziom. Setki lokalnych pojedynków, z których powstaje układ sił w Waszyngtonie. I ten układ ma znaczenie również poza Stanami Zjednoczonymi. Kongres współdecyduje o wydatkach, obronności i finansowaniu pomocy zagranicznej. Dlatego warto patrzeć na New Jersey. Na pojedynek Keana z Bennett. Na ludzi, którzy właśnie zaczynają głosować. To nie jest jeszcze odpowiedź na pytanie, kto wygra w całej Ameryce. To jedno z miejsc, w których ta odpowiedź się tworzy. Donald Trump nie ma swojego nazwiska na karcie w tym pojedynku. Ale kiedy głosy zostaną policzone, również on odczuje ich konsekwencje. Albo ich nie odczuje…

Paweł Żuchowski, New Jersey