Alert w portugalskim kurorcie. W wodzie zauważono 4-metrowego rekina

Rekin zbliżył się do jachtu
Obecność żarłacza w odległości około 2 mil morskich od brzegu potwierdziła firma Ocean Adventure, która organizuje wycieczki na obserwację delfinów. To właśnie z pokładu jednego z ich jachtów nagrano krótki film, na którym widać dużego rekina zbliżającego się do łodzi. Władze firmy przekazały, że do spotkania doszło w czwartek po południu.
Biolodzy potwierdzają: to żarłacz biały
Nagranie zostało przeanalizowane przez biologów, którzy ocenili, że sfilmowane zwierzę to prawdopodobnie dorosły osobnik żarłacza białego o długości około 4 metrów. Eksperci wyjaśnili, że identyfikację gatunku ułatwił charakterystyczny kolor płetwy oraz szybkość, z jaką rekin się poruszał.
Alerty dla plażowiczów i surferów
Po potwierdzeniu obecności drapieżnika wydano alert dla plaż w Nazare i Sao Martinho do Porto. Służby apelują o ostrożność, szczególnie do surferów i plażowiczów, którzy tłumnie odwiedzają te rejony w szczycie sezonu letniego.
Rzadkość w portugalskich wodach
Żarłacz biały to niezwykle rzadki gość u wybrzeży Portugalii. Rok temu w pobliżu kurortu Peniche zauważono żarłacza błękitnego. Tymczasowo zamknięto wtedy jedną z plaż. W ubiegłym roku ten sam gatunek rekina widziano także w okolicach gmin Caldas da Rainha i Obidos. Żaden z tych osobników nie przekraczał jednak 2,5 metra długości.