​Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został konwojowany z aresztu śledczego w Moskwie - poinformował jego prawnik Wadim Kobziew. Już od kilku dni spodziewano się, że Nawalny zostanie przewieziony do kolonii karnej, gdzie ma odbyć wyrok.

Aleksiej Nawalny / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / PAP/EPA

Kiedy przyjechałem do aresztu na spotkanie z Nawalnym, to poinformowano mnie, że już opuścił areszt śledczy. Nie powiedziano mi, gdzie go zawieziono, najprawdopodobniej do kolonii karnej, ale być może gdzieś indziej - powiedział Kobziew w rozmowie z agencją Interfax.

W rozmowie z Open Media Kobziew powiedział, że kiedy Nawalny dotrze do kolonii karnej, to będzie miał możliwość poinformowania bliskich o swoim miejscu pobytu. Jego zdaniem może jednak być tam transportowany “kilka tygodni", czyli będzie etapami przenoszony między zakładami karnymi.

2 lutego moskiewski sąd skazał Aleksieja Nawalnego na 2,5 roku w kolonii karnej za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W rozprawie apelacyjnej sąd utrzymał wyrok.

Aleksiej Nawalny jest znanym krytykiem Kremla, od wielu lat działając na rzecz ujawniania przekrętów i skandali korupcyjnych wysoko postawionych urzędników. W zeszłym roku został otruty środkiem bojowym typu nowiczok i trafił do kliniki w Berlinie. Po powrocie do Rosji został zatrzymany w związku ze zmianą wyroku w sprawie z 2014 roku.