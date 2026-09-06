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AfD triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Rywale daleko w tyle

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (18:16)

Alternatywa dla Niemiec (AfD) odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Według badań exit poll, antyestablishmentowa partia uzyskała 44 proc. głosów.

AfD triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Rywale daleko w tyle
Alice Weidel - szefowa AfD (FILIP SINGER) /PAP/EPA

Sondaże exit poll pokazują, że AfD znacząco wyprzedziło inne ugrupowania. Według badania dla ZDF, partia CDU kanclerza Friedriecha Merza uzyskała 18,5 proc. Kolejne miejsca zajęły: Lewica (9 proc.), socjaldemokratyczna SPD (9 proc.) oraz Zieloni (8,5 proc.).

Ostateczny wynik wyborów powinniśmy poznać w poniedziałek nad ranem.

 

Jakie postulaty prezentuje AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Dwa tygodnie po Saksonii-Anhalcie wybory odbędą się w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.


Źródło: RMF24
Tagi: Niemcy AfD
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