AfD triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Rywale daleko w tyle

RMF24

Alternatywa dla Niemiec (AfD) odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Według badań exit poll, antyestablishmentowa partia uzyskała 44 proc. głosów.

Sondaże exit poll pokazują, że AfD znacząco wyprzedziło inne ugrupowania. Według badania dla ZDF, partia CDU kanclerza Friedriecha Merza uzyskała 18,5 proc. Kolejne miejsca zajęły: Lewica (9 proc.), socjaldemokratyczna SPD (9 proc.) oraz Zieloni (8,5 proc.).

Ostateczny wynik wyborów powinniśmy poznać w poniedziałek nad ranem.

Euforia w sztabie AfD po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów (fot. FILIP SINGER) / PAP/EPA

Jakie postulaty prezentuje AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Dwa tygodnie po Saksonii-Anhalcie wybory odbędą się w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.