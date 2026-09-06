AfD triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Rywale daleko w tyle

Sondaże exit poll pokazują, że AfD znacząco wyprzedziło inne ugrupowania. Według badania dla ZDF, partia CDU kanclerza Friedriecha Merza uzyskała 18,5 proc. Kolejne miejsca zajęły: Lewica (9 proc.), socjaldemokratyczna SPD (9 proc.) oraz Zieloni (8,5 proc.).
Ostateczny wynik wyborów powinniśmy poznać w poniedziałek nad ranem.
Jakie postulaty prezentuje AfD?
AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.
Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.
Dwa tygodnie po Saksonii-Anhalcie wybory odbędą się w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.