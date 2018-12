Geir Lippestad, adwokat Andersa Breivika, który w lipcu 2011 roku zabił w zamachu na dzielnicę rządową i na wyspie Utoya 77 osób, jest jednym z kandydatów na prezesa norweskiej konfederacji sportu (NIF).



Wybory na kadencję 2019-2023 odbędą się w maju podczas kongresu NIF. Wśród sześciu kandydatów przedstawionych przez komitet wyborczy NIF Lippestad jest najbardziej znany, ponieważ w czasie procesu Breivika, który sam wybrał go na swojego obrońcę, występował codziennie w mediach przez ponad dwa miesiące i wzbudził ogromne uznanie swoim profesjonalizmem i obiektywnością.

Moje sportowe doświadczenia to pływanie i piłka wodna. W tej dyscyplinie mam nawet tytuł mistrza kraju. Przez lata pracowałem też z młodzieżą uprawiającą unihokej (bandy) i właśnie ta federacja zgłosiła mnie na kandydata do NIF. Mam ogromną motywację i inspirację, aby poprowadzić organizację, która jest największym ruchem społecznym kraju - powiedział Lippestad na łamach dziennika "Verdens Gang".



Anders Behring Breivik przeprowadził 22 lipca 2011 roku zamach bombowy na budynek rządowy w Oslo, w którym mieści się m.in kancelaria premiera. Zginęło w nim osiem osób. Kilka godzin później pojawił się w przebraniu policjanta na obozie młodzieżowym partii pracy na wyspie Utoya, gdzie zastrzelił 69 osób. Jego proces odbył się w dniach 16 kwietnia - 22 czerwca 2012 roku. Został skazany na maksymalną w Norwegii karę 21 lat więzienia.



Broniący go Lippestad otrzymał prestiżowe wyróżnienie "Osiągnięcie roku", przyznawane najlepszemu prawnikowi kraju przez dziennik finansowy "Finansavisen".



Zdaniem norweskich mediów pomimo że jego kandydatura jest zaskakująca, to jest on najpoważniejszym kandydatem na prezesa NIF i "jedynym bez żadnej skazy".