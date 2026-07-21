690 mln dolarów dla Ukrainy. Perspektywy dla Kijowa nie są jednak najlepsze

RMF24

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, umożliwiając natychmiastowe przekazanie kolejnej transzy wsparcia w wysokości 690 mln dolarów. W ciągu czterech lat Ukraina ma otrzymać od MFW łącznie 15,6 mld dolarów.

Decyzję w sprawie pomocy dla Ukrainy podjęła Rada Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W ocenie jej przedstawicieli Ukraina „utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny”. Kierownictwo Funduszu zastrzegło zarazem, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie.

„Tempo wdrażania reform uległo spowolnieniu, a kilka strukturalnych celów referencyjnych zostało zrealizowanych z opóźnieniem lub nie zostało osiągniętych” – napisano w komunikacie. Według MFW realizacja warunków, od których spełnienia uzależnione było uruchomienie kolejnej transzy pomocy, była „ogólnie zadowalająca”. Podkreślono, że „wszystkie ilościowe kryteria wykonania i orientacyjne cele zostały na koniec marca osiągnięte”.

Sprzeciw społeczeństwa opóźnił wdrożenie podatku

Poniedziałkowe posiedzenie Rady MFW było bezpośrednią konsekwencją porozumienia z władzami w Kijowie z ubiegłego miesiąca, które – jak informował wówczas Fundusz – dotyczyło „rewizji harmonogramu wdrażania reform, ustalenia działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie opóźnień oraz dodatkowych zobowiązań politycznych”.

Agencja Bloomberga informowała wtedy, że MFW zgodził się odroczyć termin uchwalenia przez Ukrainę ustawy zakładającej objęcie przesyłek z zagranicy, o wartości przekraczającej 45 euro, 20-procentową stawką podatku VAT oraz dodatkowymi opłatami. Ukraiński parlament nie przyjął wówczas stosownej regulacji w związku z silnym, społecznym sprzeciwem wobec proponowanych zmian.

Bloomberg przypomniał też, że wcześniej MFW zgodził się opóźnić zobowiązanie ukraińskich władz do obłożenia podatkiem VAT niektórych grup samozatrudnionych przedsiębiorców. Pierwotnie parlament w Kijowie miał przyjąć stosowne przepisy do kwietnia bieżącego roku.

Agencja podkreśliła, że przedłużająca się wojna doprowadziła do znacznego wzrostu deficytu budżetowego Ukrainy, co z kolei zmusza rząd do poszukiwania nowych źródeł dochodów. Luka budżetowa jest, w dużej mierze, finansowana dzięki pomocy zagranicznych partnerów, w tym MFW – napisał Bloomberg.

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa stwierdziła w poniedziałek, że utrzymanie stabilności makroekonomicznej pozostaje dla Ukrainy priorytetem w najbliższej przyszłości, i wezwała do prowadzenia „rozważnej polityki fiskalnej i monetarnej”, a także „do podjęcia działań mających na celu zapewnienie odporności sektora finansowego”.