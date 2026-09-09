3000 kilometrów do celu. Rekordowy cios Ukrainy w gazowe serce Rosji

RMF24

Siły ukraińskie przeprowadziły skuteczny atak na infrastrukturę gazową w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, znajdującym się około 3 tysiące kilometrów od granicy z Ukrainą. „Rekordowo dalekie uderzenie od początku wojny” - podkreśla Kijów.

Rekordowo daleki atak

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych (SSO), które poinformowały w środę o atakach na rosyjskie instalacje gazowe w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, podkreślają, że tak dalekiego uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej jeszcze nie było.

„Po raz pierwszy! Rekordowo dalekie uderzenie od początku wojny: Siły Operacji Specjalnych dosięgły kluczowych rosyjskich zakładów oddalonych o 3 tysiące kilometrów” - oświadczyły SSO w mediach społecznościowych.

„9 września jednostki dalekiego zasięgu Sił Operacji Specjalnych skutecznie zaatakowały dwa wielkie zakłady przemysłu kondensatu gazowego: zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku. Oba przedsiębiorstwa znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, jednym z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji” - podkreślono w komunikacie, zaznaczając, że do dziś obszar ten był uważany przez Rosjan za całkowicie bezpieczny.

Fire Point, producent dronów dla wojsk ukraińskich, poinformował, że w ataku wykorzystano bezzałogowe statki powietrzne o deklarowanym zasięgu ponad 3300 km.

Rosjanie potwierdzają

Skuteczny ukraiński atak potwierdzili sami Rosjanie - według Dmitrija Artiuchowa, gubernatora Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego, trafiony został zakład w Nowym Uriengoju. „Szczątki drona spowodowały pożar” - poinformował, dodając, że nikt nie został ranny. Przekazał, że trwa ustalanie rozmiaru i charakteru szkód.

Artem Żoga, pełnomocnik prezydenta Rosji Władimira Putina ds. Uralskiego Okręgu Federalnego (w skład którego wchodzi Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny), oświadczył, że ukraińskie siły zbrojne po raz pierwszy zaatakowały arktyczną część Uralskiego Okręgu Federalnego. Potwierdził, że w jednym z obiektów „paliwowo-energetycznych” wybuchł pożar, a personel przedsiębiorstwa został „zawczasu ewakuowany”.

Kluczowy region dla rosyjskiej gospodarki

Według rosyjskiego Ministerstwa Energetyki, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny jest największą bazą surowców weglowodorowych w Rosji. Skupia się tam około 57 proc. krajowych zasobów gazu ziemnego i ponad 13 proc. zasobów ropy naftowej. Region odpowiada za około 80 proc. wydobycia „błękitnego paliwa”.

Z danych Rosstatu wynika, że w 2025 roku w Rosji wydobyto 662,652 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym 527,441 mld metrów sześciennych w Uralskim Okręgu Federalnym - przede wszystkim na terytorium Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego.

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały, że zaatakowane przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla przemysłu kondensatu gazowego. „Zakłady przygotowują do dalszego wykorzystania i przetwarzają znaczne ilości kondensatu wydobywanego ze złóż na Jamale” - wyjaśniono.

Zgodnie z komunikatem SSO projektowa zdolność przerobowa zakładu w Nowym Urengoju wynosi 19,5 mln ton surowca rocznie, natomiast zakład w Purowsku przetworzył w 2025 roku 13,4 mln ton kondensatu gazowego. „Siły Operacji Specjalnych nadal skutecznie nakładają na Rosję ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, ograniczając jej zdolność do prowadzenia wojny napastniczej” - oświadczono.