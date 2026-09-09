Ukraińcy uderzyli w Noworosyjsku. Za cel obrali rosyjską fregatę Admirał Essen

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Rosyjski okręt wojenny, który ostatniej nocy zaatakowały ukraińskie siły w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, to fregata Admirał Essen - powiadomił w środę wywiad wojskowy Ukrainy (HUR). Dodał, że odpalane są z niej atakujące Ukrainę pociski manewrujące Kalibr.

„Admirał Essen przenosi pociski manewrujące Kalibr, których państwo-agresor regularnie używa do terrorystycznych ataków na cywilną infrastrukturę Ukrainy” - oświadczył HUR w komunikacie na Facebooku.

Admirał Essen wyposażony jest w pociski manewrujące 3M14 Kalibr o zasięgu ponad 2 tys. kilometrów. Jednostka może odpalać osiem pocisków manewrujących w jednej salwie. „W wyniku celnych uderzeń na nadbudówce pokładowej Admirała Essena wybuchł pożar” - poinformował ukraiński wywiad wojskowy.

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Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy informowały wcześniej, że w nocy z wtorku na środę zniszczyły dronami rosyjskie okręty, w tym rakietowe, w bazie w Noworosyjsku oraz pokładowy samolot myśliwski Su-33 i śmigłowiec Mi-8 w Anapie w tym samym regionie.

W sierpniu Admirał Essen i Admirał Makarow, duży okręt desantowy, korweta oraz inne jednostki były celem przeprowadzonych z powodzeniem ataków Ukrainy na port w Noworosyjsku. Admirał Essen został już raz uszkodzony - w marcu bieżącego roku.

Noworosyjsk jest obecnie główną bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. W 2022 r. Rosja wycofała do tamtejszego portu większość okrętów z historycznej bazy w Sewastopolu na okupowanym Krymie w obawie przed ukraińskimi atakami rakietowymi i dronowymi, także z wykorzystaniem dronów morskich.