Dwuletnią dziewczynkę, która zgubiła się w lesie, udało się cudem odnaleźć po czterech dniach poszukiwań, gdy wszyscy już zaczęli tracić nadzieję – pisze ukraińska redakcja BBC.

2-latka odnaleziona po czterech dniach / Policja Narodowa Ukrainy /

Ratownicy odnaleźli dziewczynkę w lesie ok. 10 km od domu, z którego mała Wiołetta wyszła przez nieuwagę opiekunów.

Była podrapana i odwodniona, ale żywa - pisze BBC.

Policja mówi o "cudzie", bo cztery dni to bardzo długi okres dla tak małego dziecka.

Jak pisze ukraińska redakcja, 23 maja dziewczynka bawiła się z bratem bliźniakiem na podwórku i zniknęła. Poszukiwania toczyły się bez przerwy przez cztery doby. W przeczesywaniu lasów uczestniczyło ok. tysiąca osób - oprócz policji i służb ratunkowych także wolontariusze.

27 maja Wiołettę udało się odnaleźć. Dziewczynka siedziała skulona pod drzewem. Jęknęła cicho, gdy obok przechodzili poszukiwacze. To uratowało jej życie.

To bardzo duży i gęsty las. To cud, że nie zauważyły jej dzikie zwierzęta. Kiedy przeszukiwaliśmy las, zjadały nas komary. Martwiliśmy się, jak ona to przetrwa - mówił BBC przedstawiciel policji.

Ojciec dziewczynki, wojskowy, przyjechał z linii frontu, by dołączyć do poszukiwań.