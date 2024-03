Od piątku w Międzynarodowym Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie można oglądać m.in. samochody z filmów o Jamesie Bondzie. Dostępnych jest 17 pojazdów z 13 filmów o agencie 007.

Wystawa poświęcona Jamesowi Bondowi w Międzynarodowym Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie / MANDEL NGAN / AFP/EAST NEWS

Wystawa pt. "Bond in Motion" prezentuje m.in. samochody, łodzie i motory z takich filmów jak "Śmierć nadejdzie jutro", "Operacja piorun", "Skyfall" czy "Tylko dla twoich oczu".

Wystawę będzie można oglądać przez najbliższe 13 miesięcy w Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie.

Niektórzy mówią, że funkcjonariusze wywiadu są szpiegami, więc akceptuję to - albo jesteśmy szpiegami, albo opiekunami szpiegów, albo łapiemy szpiegów, a ja byłem po trochu w tym wszystkim - podkreśla Chris Costa, dyrektor wykonawczy waszyngtońskiego muzeum, który jest byłym oficerem wywiadu i sam jest zafascynowany Bondem.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, gdyż zawsze mieliśmy kontakt z Bondem z popkulturowego punktu widzenia. To świetna okazja, aby uczyć ludzi o szpiegostwie i wzbudzać w nich ekscytacją szpiegostwem. Wystawa w muzeum szpiegostwa w Waszyngtonie to 17 kultowych eksponatów plus fragmenty z filmów z udziałem prezentowanych pojazdów - podkreśla.

Jak podkreśla Amanda Ohlke, dyrektor ds. edukacji dorosłych w Międzynarodowym Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie: "spodziewaj, że będziesz oszołomiony". "Bond in motion" przedstawia jedne z najbardziej niezwykłych pojazdów - dodaje.