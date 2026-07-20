15 domów, jezioro i lasy. Cała wieś na sprzedaż za cenę mieszkania

15 domów, stołówka i 24 tysiące metrów kwadratowych
Przedmiotem sprzedaży jest dawna osada wiejska w gminie Kamsdorf, położona w powiecie Saalfeld-Rudolstadt. Nieruchomość znajduje się w malowniczym zakolu rzeki Soławy, w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego Hohenwarte. Całość obejmuje 24 000 metrów kwadratowych terenu, na którym stoi 15 jednokondygnacyjnych domów z kamienia, każdy o powierzchni około 100 m kw. Dodatkowo na terenie znajduje się nowszy budynek o powierzchni 300 m kw., który pełnił funkcję stołówki i świetlicy.
Budynki są puste i znajdują się w stanie surowym zamkniętym, z dostępem do wody i prądu. Ścieki odprowadzane są do szamba na posesji. Taki stan daje przyszłemu inwestorowi szerokie możliwości aranżacji i adaptacji obiektów do własnych potrzeb.
Problemy z biurokracją i status prawny
Historia tej inwestycji pokazuje jednak, że nie wszystko jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Właściciel nabył nieruchomość w 2014 roku z zamiarem przekształcenia jej w zamknięte osiedle mieszkaniowe. Niestety, plany pokrzyżowały skomplikowane przepisy prawa budowlanego oraz biurokracja. Kluczowym problemem okazał się brak oficjalnego statusu administracyjnego osady – nie leży ona w granicach żadnej gminy, co uniemożliwiało uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych.
Dodatkowym utrudnieniem jest położenie w pobliżu zbiornika wodnego i związane z tym strefy ochronne. Właściciel przyznaje, że stracił już zbyt wiele czasu i pieniędzy na walkę z formalnościami, dlatego zdecydował się wystawić wioskę na sprzedaż.
Ogromny potencjał i szerokie możliwości
Mimo trudności formalnych, nieruchomość ma ogromny potencjał inwestycyjny. Właściciel podkreśla, że lokalne władze są obecnie gotowe do współpracy i uregulowania statusu prawnego osady. Malownicze położenie wśród lasów, pól, jeziora i rzeki, a także istniejąca infrastruktura, stwarzają szerokie możliwości wykorzystania tego miejsca.
Wśród potencjalnych zastosowań wymienia się ośrodek wypoczynkowy, centrum terapeutyczne, ekskluzywne osiedle mieszkaniowe, centrum edukacji przyrodniczej, siedzibę organizacji ekologicznej czy centrum szkoleniowo-konferencyjne.