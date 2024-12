13 kobiet z Filipin zostało skazanych za handel ludźmi w związku z surogacją dla gangu działającego w Kambodży, który sprzedawał dzieci cudzoziemcom za gotówkę - poinformowała agencja Associated Press. Kambodża jest popularnym celem podróży dla osób poszukujących surogatek ze względu na niskie koszty takich usług. Biznes ten rozkwitł po wprowadzeniu surowych ograniczeń w sąsiednich krajach, takich jak Tajlandia, Nepal i Indie.

Kobieta w ciąży - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Prowincjonalny w Kandal (prowincja w południowej Kambodży) uznał oskarżone kobiety winne "sprzedaży, kupna lub wymiany osoby w celu transgranicznego transferu". Wszystkie zostały skazane na cztery lata więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Nie wiadomo, co stanie się z dziećmi po porodzie

Obecnie kobiety przetrzymywane są w szpitalu policyjnym poza stolicą Kambodży, Phnom Penh. Władze już wcześniej oświadczyły, że skazane nie będą musiały odbywać kary więzienia aż do czasu porodu. Nie wiadomo jednak, ile z nich jest nadal w ciąży ani co stanie się z dziećmi po porodzie. Rzecznik Sądu Prowincjonalnego Kandal, So Sarin, powiedział, że kobiety mogą odwołać się od wyroku.

Skazane kobiety zostały aresztowane pod koniec września podczas nalotu na willę w prowincji Kandal, gdzie władze znalazły 24 kobiety, w tym 20 pochodzących z Filipin i cztery z Wietnamu. 11 kobiet, które nie były w ciąży, zostało deportowanych, a pozostałe 13 zostało aresztowane i oskarżone na podstawie prawa o zwalczaniu handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego. Przypadek skazanych kobiet jest wyjątkowy, ponieważ zazwyczaj surogatki zatrudniane są w swoich krajach, a nie transportowane do innych miejsc.

Popularny cel podróży dla osób poszukujących surogatek

Według informacji przekazanych przez władze, firma, która zwerbowała kobiety, miała siedzibę w Tajlandii, jednak ich zakwaterowanie i wyżywienie miało miejsce w Kambodży. Podczas stawiania zarzutów w październiku, władze stwierdziły, że przywódcy gangu nie zostali jeszcze zidentyfikowani. Dodatkowo kobiety uznano za współwinnne, zarzucając im zmowę z organizatorami tego procederu.

Kambodża jest popularnym celem podróży dla osób poszukujących surogatek, ze względu na niskie koszty takich usług. Biznes ten rozkwitł po wprowadzeniu surowych ograniczeń w sąsiednich krajach, takich jak Tajlandia, Nepal i Indie.