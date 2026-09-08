10 rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju. Pilny komunikat węgierskiego MSZ

Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, którzy „prowadzili na terenie kraju działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów” - poinformowała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban.
Ministerstwo spraw zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów.
„Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier.Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad” – stwierdzono w wydanym przez węgierskie MSZ oświadczeniu.