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10 rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju. Pilny komunikat węgierskiego MSZ

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (11:28)

Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, którzy „prowadzili na terenie kraju działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów” - poinformowała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban.

10 rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju. Pilny komunikat węgierskiego MSZ
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Ministerstwo spraw zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów.

Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad” – stwierdzono w wydanym przez węgierskie MSZ oświadczeniu.

Więcej informacji wkrótce.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Węgry Rosja wojna w Ukrainie
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