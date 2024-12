​Oferowana przez USA nagroda w wysokości 10 mln dol. za informacje o przywódcy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), Muhammada al-Dżaulaniego, nadal jest aktualna - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Wyraził też nadzieję, że nie dojdzie do możliwej tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom w Syrii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miller odniósł się do ogłoszonej w 2017 r. nagrody w wysokości do 10 mln dolarów za informacje o Dżaulanim, przywódcy najsilniejszej grupy rebeliantów, która obaliła syryjskie władze Baszara al-Asada.

Pytany, czy oferta nadal jest ważna, rzecznik odpowiedział twierdząco, choć odmówił stwierdzenia, czy dostałby ją ktoś, kto aresztował Dżaulaniego i oddał go w ręce władz USA. Powiedział jednak, że administracja nie potrzebuje informacji na temat miejsca przebywania lidera HTS, odkąd występuje on publicznie. Stwierdził też, żartując, że nie sądzi, by o nagrodę wystąpił jakikolwiek przedstawiciel władz USA.