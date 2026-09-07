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Zagłębie Lubin bez prezesa. Nie zrealizował celów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (13:26)

Paweł Jeż nie jest już prezesem Zagłębia Lubin. Nie udało mu się zrealizować wszystkich celów i założeń w „oczekiwanym zakresie” - poinformował klub piłkarskiej Ekstraklasy.

Zagłębie Lubin bez prezesa. Nie zrealizował celów
Gorące dni w Zagłębiu Lubin, fot. Darek Delmanowicz /PAP

Jeż piastował funkcję prezesa Zagłębia od kwietnia 2024 roku, kiedy zastąpił Michała Kielana. Nazwisko nowego szefa klubu nie zostało jeszcze podane.

To nie pierwsze zwolnienie w ostatnich dniach w Zagłębiu. W poprzednim tygodniu z Lubinem pożegnał się dyrektor sportowy Rafał Ulatowski.

Dzień wcześniej zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego sensacyjnie odpadł z Pucharu Polski, przegrywając z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2:3, a jeszcze wcześniej upadł zagraniczny transfer Marcela Reguły, który miał przynieść klubowi kilka milionów euro.

Lubinianie w pięciu meczach ekstraklasy zdobyli osiem punktów i zajmują 10. miejsce w tabeli. W poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Wieczystą Kraków.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Zagłębie Lubin
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