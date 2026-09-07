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Pech reprezentanta Polski. Poważna kontuzja tuż po wypożyczeniu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (06:33)

Reprezentanta Polski Jana Ziółkowskiego czeka długa przerwa od występów. Piłkarz wypożyczony do końca sezonu z AS Roma do innego klubu włoskiej ekstraklasy - AC Monzy - nabawił się kontuzji rozcięgna podeszwowego.

Pech reprezentanta Polski. Poważna kontuzja tuż po wypożyczeniu
Jan Ziółkowski (źródło zdjęcia: IPA Sport/ABACA/Abaca) /East News

21-letni Ziółkowski przed rokiem przeniósł się z Legii Warszawa do Romy, a w lidze włoskiej zadebiutował 28 września 2025. W pierwszym sezonie w Serie A wystąpił w 18 meczach oraz dodał cztery spotkania w Lidze Europy i jedno w Coppa Italia.

Krótki debiut w Monzie

W Pucharze Włoch zdążył już wystąpić w środku tygodnia także w barwach Monzy, a na boisku spędził 14 minut. Zabrakło go w kadrze tego zespołu na niedzielne spotkanie ligowe z Parmą (1:1).

Po meczu szkoleniowiec Monzy poinformował, że polski obrońca nabawił się urazu rozcięgna podeszwowego i będzie pauzował przez „długi czas”.

Ziółkowski jest trzykrotnym reprezentantem kraju.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jan Ziółkowski
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