Wielka zmiana dla kibiców. Od przyszłego roku więcej sportu za darmo w telewizji

RMF24

To prawdziwa rewolucja dla kibiców. Od września 2027 roku znacznie więcej sportowych wydarzeń będzie można zobaczyć w ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które właśnie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Co się zmieni?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała – od września 2027 roku lista wydarzeń sportowych, które muszą być transmitowane w otwartych kanałach telewizyjnych, zostaje znacząco rozszerzona. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności najważniejszych wydarzeń sportowych dla szerokiego grona odbiorców. W dokumencie powołano się „stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego”.

Wielkoszlemowe emocje z udziałem Polaków

Jedną z największych nowości jest włączenie do katalogu czterech tenisowych turniejów wielkoszlemowych. Od 2027 roku półfinały i finały Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open z udziałem polskich tenisistek lub tenisistów będą musiały być transmitowane w ogólnodostępnych kanałach. To historyczna zmiana, która pozwoli kibicom śledzić sukcesy naszych zawodników bez dodatkowych opłat.

Pasjonujący półfinał US Open. W nocy poznaliśmy finalistki Jelena Rybakina, która będzie nową liderką rankingu WTA, oraz prowadząca w nim do tej pory Aryna Sabalenka, zmierzą się w finale US Open w Nowym Jorku. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu kazachska tenisistka wygrała z Coco Gauff 3:6, 6:4,…

Piłka nożna, siatkówka i koszykówka – nowe zasady transmisji

Nowe przepisy obejmą także piłkarską Ligę Konferencji. Jeśli polski klub awansuje do fazy pucharowej, jego mecze od 1/16 finału aż do finału będą dostępne dla wszystkich widzów.

Zmiany dotyczą również siatkówki – półfinały i finały mistrzostw świata oraz Europy kobiet i mężczyzn, a także mecze z udziałem reprezentacji Polski, w tym eliminacje, będą musiały być transmitowane w otwartych kanałach. Podobne zasady obejmą Ligę Narodów siatkarzy oraz kluczowe mecze koszykówki mężczyzn i piłki ręcznej mężczyzn.

Hokej, lekkoatletyka i skoki narciarskie

Na liście znalazły się także mecze polskich hokeistów podczas mistrzostw świata Elity oraz występy lekkoatletów – zarówno na mistrzostwach świata, jak i Europy. Utrzymano obowiązek transmisji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Z katalogu zniknął natomiast Puchar Świata w biegach narciarskich kobiet.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie KRRiT z 2 września 2026 roku zostało ogłoszone 10 września. Nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od publikacji, czyli od września 2027 roku. Do tego czasu obowiązuje dotychczasowa lista ważnych wydarzeń sportowych.