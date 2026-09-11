Pasjonujący półfinał US Open. W nocy poznaliśmy finalistki

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Jelena Rybakina, która będzie nową liderką rankingu WTA, oraz prowadząca w nim do tej pory Aryna Sabalenka, zmierzą się w finale US Open w Nowym Jorku. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu kazachska tenisistka wygrała z Coco Gauff 3:6, 6:4, 6:4, a Białorusinka pokonała Jessicę Pegulę 7:5, 6:2.

Rybakina kontra Gauff. Zwroty akcji w końcówce

Coco Gauff, która wygrała US Open w 2023 roku, zaczęła znakomicie, ale nie była w stanie utrzymać świetnego poziomu, jaki prezentowała w pierwszym secie. Jelena Rybakina natomiast po seryjnie popełnianych w nim błędach zaczęła grać znacznie lepiej.

Mnóstwo emocji dostarczyła końcówka trzeciej partii. Najpierw Rybakina przełamała rywalkę na 5:3, ale serwując na zwycięstwo w meczu, pozwoliła Gauff odrobić stratę przełamania.

Amerykanka nie zdołała jednak pójść za ciosem. Serwując, musiała bronić dwóch piłek meczowych i już przy pierwszej, po wymianie, w której wydawało się, że ma przewagę, przestrzeliła smecz.

Pegula nie dotrzymała kroku Sabalence

Znacznie bardziej jednostronny był mecz Aryna Sabalenka - Jessica Pegula. To było ich 14. spotkanie i już dziesiąta wygrana Białorusinki. Trzeci rok z rzędu mierzyły się w US Open. W 2024 Sabalenka pokonała Pegulę w finale 7:5, 7:5, a rok temu w półfinale 4:6, 6:3, 6:4.

Tym razem Pegula w grze utrzymywała się do wyniku 5:5 w pierwszym secie. Później ugrała jeszcze tylko dwa gemy. Sabalenka świetnie serwowała. W całym meczu broniła tylko jednego break pointa.

Białorusinka walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Jeśli zwycięży w sobotnim finale, to powtórzy osiągnięcie Amerykanki Sereny Williams z lat 2012-14.

Jelena Rybakina nową liderką światowego tenisa Wielkie emocje na kortach w Nowym Jorku. Jelena Rybakina awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open i już w poniedziałek obejmie prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu, rozstawiona z numerem drugim, w środowym…

Jelena Rybakina nową liderką WTA

Bez względu na wynik finału Sabalenka w poniedziałek straci prowadzenie w rankingu na rzecz właśnie Rybakiny. Obie w tym roku już się mierzyły w wielkoszlemowym finale; Kazaszka była górą w Australian Open. Łącznie grały ze sobą 17 razy. Sabalenka ma na koncie 10 zwycięstw.

Sabalenka stanie przed szansą wywalczenia piątego Szlema. Oprócz dwóch w Nowym Jorku, dwa zdobyła też w Melbourne (2023-24). Białorusinka aż cztery raz przegrała finałowe spotkania.

Rybakina natomiast oprócz tegorocznego Australian Open, wygrała też Wimbledon 2022. W 2023 roku w Melbourne przegrała finał z Sabalenką.