Vincent Kompany zasłabł na treningu. Lądował śmigłowiec, trener trafił do szpitala

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Śmigłowiec z pomocą medyczną przyleciał dzisiaj do centrum treningowego Bayernu Monachium, by udzielić pomocy Vincentowi Kompany'emu – podaje „Bild”. Trener Bawarczyków zasłabł w trakcie treningu i trafił do szpitala, gdzie poddał się badaniom.

O niebezpiecznej sytuacji na treningu poinformował sam klub. „Vincent Kompany trafił pod opiekę medyczną po zasłabnięciu podczas treningu (...). Trener przyglądał się wówczas treningowi drugiej drużyny. Kompany przechodzi badania w szpitalu. Treningami i meczami zarządzać będzie do odwołania sztab trenerski” - napisano w komunikacie.

Niemiecki „Bild” doniósł, że ok. godziny 16 do centrum treningowego Bayernu przyleciał helikopterem lekarz, który udzielił Kompany'emu pomocy, a następnie Belg został przewieziony do szpitala karetką.

Dziennik podaje też, że stan Kompany'ego jest stabilny, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia.

Mówił o wirusie i złym samopoczuciu

O tym, że trener Kompany nie jest w najlepszej formie, było już wiadomo w ubiegłym tygodniu. Po tym, jak Bayern Monachium rozbił RB Lipsk 6:1, Kompany nie udzielał wywiadów, ponieważ był skrajnie zmęczony i musiał się położyć.

Z powodu choroby szkoleniowca zabrakło m.in. na wtorkowej konferencji prasowej przed środowym meczem z Arsenalem Londyn w Lidze Mistrzów (2:2). W trakcie spotkania był już na ławce trenerskiej.

Zmagałem się z wirusem i nie posłuchałem swojego organizmu, który mówił mi: „Odpocznij!” - relacjonował w środę Kompany.

W niedzielę w 7. kolejce Bundesligi prowadzący w tabeli i broniący tytułu Bayern zmierzy się na wyjeździe z zajmującą trzecie miejsce ekipą SC Freiburg.