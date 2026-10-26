„To wielki zaszczyt”. Reprezentacja Polski w Pucharze Davisa ma nowego kapitana

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Marcin Matkowski został nowym kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Wcześniej przez blisko siedem lat tę funkcję pełnił Mariusz Frystenberg, były deblowy partner Matkowskiego.

To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę być kapitanem reprezentacji w Pucharze Davisa. Zawsze mecze w tych rozgrywkach były dla mnie wielkim wydarzeniem i wiele pięknych wspomnień właśnie tych spotkań dotyczy — powiedział Matkowski.

Jak dodał, jego zdaniem polska drużyna ma wielki potencjał i stać ją na lepsze wyniki niż ostatnio, pod warunkiem że będą grać w niej wszyscy najlepsi zawodnicy.

Na tę chwilę była to najbardziej odpowiednia kandydatura — przyznał prezes PZT Dariusz Łukaszewski.

Frystenberg i Matkowski - duet, który przyniósł sporo radości polskim kibicom

45-letni Matkowski przez wiele lat był daviscupowym reprezentantem kraju, a z... Fyrstenbergiem tworzyli jeden z najlepszych debli na świecie. Wspólnie wygrali 15 imprez ATP, a Matkowski łącznie uzbierał 18 tytułów. Pięć razy polska par wystąpiła w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals.

W Wielkim Szlemie ich największym sukcesem był finał US Open w 2011 roku. Do półfinału dotarli w Australian Open (2006).

Matkowski w Nowym Jorku w 2012 roku był również w finale miksta w duecie z Czeszką Kvetą Peschke.

Po zakończeniu kariery kapitańskich szlifów nabierał, kierując drużyną narodową w United Cup.

Polacy do rywalizacji w Pucharze Davisa wrócą w lutym przy okazji meczu fazy play off Grupy Światowej I z Dominikaną. Biało-czerwoni zajmują 31. miejsce w rankingu Pucharu Davisa.