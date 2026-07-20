To już konflikt? Szef UEFA zbojkotował finał mundialu

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Prezydent UEFA Aleksander Ceferin nie przyjechał na niedzielny finał mistrzostw świata w East Rutherford. Według brytyjskiego dziennika „The Times” bojkot wynikał z tego, że FIFA zawiesiła karę za czerwoną kartkę, którą dostał amerykański piłkarz Folarin Balogun. UEFA w zdecydowany sposób potępiła tę decyzję. „Decyzja o zawieszeniu na roczny okres próbny stosowania automatycznego zawieszenia na jeden mecz w następstwie czerwonej kartki przekroczyła czerwoną linię” - napisała UEFA w wydanym oświadczeniu.

Hiszpania wygrała z Argentyną 1:0 i drugi raz w historii zdobyła Puchar Świata. W loży honorowej obok szefa FIFA Gianniego Infantino siedział prezydent USA Donald Trump wraz z żoną Melanią. Infantino i Trump wręczali też medale hiszpańskim i argentyńskim piłkarzom. Na stadionie nie było jednak prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, który w dwóch poprzednich mundialach był obecny na najważniejszych meczach.

Pokłosie głośnej decyzji FIFA?

Według mediów brak Słoweńca to efekt tego, że FIFA zawiesiła czerwoną kartkę, którą Balogun otrzymał w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną, aby mógł wystąpić w spotkaniu 1/8 finału z Belgią. Wydarzyło się to po telefonie Trumpa do Infantino, o czym publicznie mówił prezydent USA.

„Wyrażamy zdumienie tak bezprecedensową, niezrozumiałą i nieuzasadnioną decyzją. To przekroczenie czerwonej linii. Automatyczne zawieszenie na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki jest niepodważalne i nie może zależeć od uznania organów zarządzających” – napisano w oświadczeniu UEFA.

Media: Dowód na rozłam między FIFA a UEFA

Zrobienie wyjątku dla Baloguna powszechnie uznano za złamanie zasad fair play i faworyzowanie współgospodarzy turnieju. „Nieobecność Ceferina, który jest również wiceprezesem FIFA, dowodzi głębokiego rozłamu między FIFA a UEFA” - donosi „The Times”.

Podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, UEFA kilka razy stawała w opozycji wobec FIFA. Ceferin już wcześniej sprzeciwiał się rozszerzeniu mistrzostw świata do 48 drużyn.

Ponadto UEFA w dniu otwarcia turnieju ogłosiła, że somalijski arbiter Omar Artan, który nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych na mistrzostwa świata, 12 sierpnia będzie sędzią meczu o Superpuchar Europy pomiędzy Paris Saint-Germain i Aston Villą.