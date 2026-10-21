To był najlepszy debiut w historii klubu. Ruszył nowy sezon NBA

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Detroit Pistons wygrali z Boston Celtics 121:113 w pierwszym meczu nowego sezonu NBA, choć w trzeciej kwarcie przegrywali nawet 22 punktami. Gościom nie pomógł najlepszy w historii ich klubu debiut - w wykonaniu Paula'a George'a. Przegrali broniący tytułu Knicks oraz Spurs.

23 punkty z rzędu. Paul George to za mało

Po dwóch kwartach meczu w Detroit było 58:45 dla gości, a w trzeciej nawet 72:50. Jeszcze na początku ostatniej kwarty „Tłoki” przegrywały 84:96, ale ekipa Pistons zaczęła szaleńczą pogoń.

Od stanu 89:99 gospodarze zdobyli aż 23 punkty z rzędu. Na tablicy pojawił się wówczas wynik 112:99 i emocje właściwie się skończyły.

Ekipie z Bostonu nie pomógł fakt, że 38 punktów zdobył Paul George - najwięcej, ile kiedykolwiek uzyskał zawodnik Celtics w swoim debiucie. 36-letni koszykarz został sprowadzony latem w ramach głośnej wymiany z Philadelphią 76ers, w przeciwnym kierunku powędrował Jaylen Brown.

Dla Pistons najwięcej punktów rzucili Cade Cunningham i Jalen Duren - po 22.

NBA rusza w nowy sezon. Hity już na początek, gdzie oglądać? Nowy sezon NBA rusza z wtorku na środę polskiego czasu. Już pierwszej nocy zobaczyć będzie można hitowe spotkania. Tytułu bronią koszykarze New York Knicks, ale chętnych na wydarcie im trofeum jest wielu. Gdzie oglądać transmisje z najlepszej ligi…

Knicks pokonani

Jeszcze tej samej nocy czasu polskiego wystąpili broniący tytułu New York Knicks, który podejmowali wzmocnioną ekipę 76ers. Goście z Filadelfii pokonali mistrzów 106:100.

Mecz w Nowym Jorku był poprzedzony specjalną ceremonią. Zawodnicy Knicks odebrali mistrzowskie pierścienie z rąk Walta „Clyde’a” Fraziera – członka drużyn, które zdobyły dla klubu tytuły w latach 1970 i 1973, a obecnie komentatora telewizyjnego meczów Nowojorczyków. Wzniesiono również baner upamiętniający długo wyczekiwany triumf.

Święto w hali Madison Square Garden zepsuli kibicom jednak 76ers, którzy dzięki znakomitej trzeciej kwarcie, wygranej przez nich 29:18, zwyciężyli w całym spotkaniu 106:100. Zespół z Filadelfii został wzmocniony latem przez Jaylena Browna oraz najlepszego strzelca ligi wszech czasów LeBrona Jamesa. Doświadczeni koszykarze pomogli ekipie przejąć kontrolę nad spotkaniem, zdobyli, odpowiednio, 19 i 14 punktów. Najlepiej punktującym zawodnikiem gości był jednak Tyrese Maxey - 28 punktów.

Po stronie Knicks najlepiej spisali się Jalen Brunson - 21, a także Karl-Anthony Towns - 19.

Spurs nie dali rady City Thunder

W innym meczu pierwszego dnia San Antonio Spurs przegrali 104:116 z Oklahoma City Thunder.

Spurs pokonali tego rywala w finale Konferencji Zachodniej w poprzednim sezonie. Tym razem koszykarze Thunder zbudowali znaczącą przewagę już w pierwszej połowie i utrzymali ją do końca, wygrywając 116:104.

Było to wyjątkowo nieudane spotkanie dla gwiazdy Spurs Victora Wembanyamy. Francuz zanotował 12 punktów, 13 zbiórek i sześć bloków, ale trafił zaledwie jeden z 13 rzutów z gry – jego jedyny celny rzut był wsadem po podaniu w powietrzu pod koniec trzeciej kwarty.

Nie byłem sobą na boisku. Spudłowałem wiele rzutów, których normalnie nie pudłuję. Potem spróbowałem ponownie i nadal mi nie wychodziło. Nie byłem zdecydowany. Może za dużo myślałem. Muszę tylko odpuścić. Nie muszę robić nic więcej, to wszystko, czego potrzebuję - powiedział 22-letni Francuz po meczu.

Zespół z Oklahoma City do zwycięstwa poprowadził Shai Gilgeous-Alexander, zdobywca 32 punktów. Po stronie gospodarzy najskuteczniejszy był Stephon Castle - 24.

Sezon zasadniczy 2024/25 zakończy się 11 kwietnia. Dwa dni później rozpoczną się baraże o udział w fazie play off.