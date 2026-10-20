NBA rusza w nowy sezon. Hity już na początek, gdzie oglądać?

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Nowy sezon NBA rusza z wtorku na środę polskiego czasu. Już pierwszej nocy zobaczyć będzie można hitowe spotkania. Tytułu bronią koszykarze New York Knicks, ale chętnych na wydarcie im trofeum jest wielu. Gdzie oglądać transmisje z najlepszej ligi świata?

Knicks mistrzami NBA. Od 2018 roku nikt nie obronił tytułu

Koszykarze New York Knicks, którzy kilka miesięcy temu cieszyli się z wywalczenia tytułu mistrzów NBA, mogą mieć trudności z obroną tytułu. Sztuka ta nie udała się nikomu od 2018 roku.

Ostatnią ekipą, która sięgała po mistrzostwo rok po roku, byli Golden State Warriors. W ośmiu ostatnich sezonach mistrzostwo zdobyło osiem różnych zespołów.

NBA: Faworyci nowego sezonu. Mistrz z Zachodu?

Wyjątkowo szerokie grono mocnych drużyn jest w Konferencji Zachodniej, z której od 2020 roku do siedmiu kolejnych finałów awansowało siedem różnych ekip. Na Wschodzie po dwa razy o tytuł walczyli w tym czasie Boston Celtics i Miami Heat.

Aż 28 z 30 generalnych menedżerów klubów NBA typuje, że mistrzem będzie drużyna z Zachodu. 15 wskazało finalistów poprzednich rozgrywek San Antonio Spurs, a 13 uważa, że na tron wrócą mistrzowie z 2025 - Oklahoma City Thunder.

Atutami Spurs i Thunder są dość młode, stabilne składy zbudowane wokół wielkich gwiazd - Victora Wembanyamy (Spurs) i Shaia Gilgeousa-Alexandra (Thunder).

Gorące lato na Wschodzie

Jeśli chodzi o letnie transfery, to znacznie więcej działo się na Wschodzie. Na układ sił największy wpływ miały ruchy Miami Heat i Philadelphia 76ers. Ekipie z Florydy udało się pozyskać Giannisa Antetokounmpo. Blisko 32-letni Grek dwukrotnie wybierany był najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu (2019 i 2020), a w 2021 był MVP finałów, gdy do tytułu doprowadził Milwaukee Bucks.

76ers natomiast mają teraz LeBrona Jamesa, który mimo prawie 42 lat nadal potrafi grać na wysokim poziomie, ale przede wszystkim z Boston Celtics ściągnęli Jaylena Browna - MVP finałów 2024.

Na Zachodzie spory potencjał mają ekipy: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves i Houston Rockets, ale wyeliminowanie Spurs i Thunder, to ekstremalnie trudne zadanie. Na Wschodzie liczyć się będą Detroit Pistons. Poprzedni sezon zasadniczy zakończyli w tej Konferencji na pierwszym miejscu, ale potem zawiedli w play off.

Trail Blazers podziękowali Sochanowi. NBA bez Polaka?

To może być sezon NBA bez polskiego koszykarza. W sobotę klub Portland Trail Blazers zdecydował się zwolnić ze składu Jeremy'ego Sochana.

Rola Sochana na parkietach NBA malała od dłuższego czasu, choć w zeszłym sezonie był w składzie mistrzowskiej ekipy New York Knicks. Nowojorski klub nie przedłużył z nim kontraktu. Polak podpisał niegwarantową umowę z Portland Trail Blazers, ale kilka dni temu została ona wypowiedziana przez klub.

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Terminarz NBA. Hity już na początek

Napięty sezon zasadniczy 2024/25 zakończy się 11 kwietnia. Dwa dni później rozpoczną się baraże o udział w fazie play off.

W trakcie rozgrywek nie zabraknie wielu hitowych starć, a pierwsze już na początek sezonu.

Pierwszego dnia odbędą się tylko trzy mecze, ale dwa z nich zapowiadają się szlagierowo. Knicks podejmą 76ers, a Spurs zagrają u siebie z Thunder.

Gdzie oglądać mecze NBA?

Kibice w Polsce mogą oglądać za darmo transmisje z wybranych meczów nowego sezonu NBA. Telewizja Polska już od poprzednich rozgrywek pokazuje mecze tej ligi. Spotkania będzie można oglądać w TVP Sport, a także na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.

Już o godzinie 1.30 w nocy ze środy na czwartek stacja pokaże mecz Miami Heat – Minnesota Timberwolves.

Mecze NBA transmitować będzie także Eurosport 3, HBO Max, będzie można je także oglądać na Playerze. Dostęp wykupić można również na NBA League Pass oraz Amazon Prime.

A może do Ameryki? Ile kosztują bilety na mecze NBA?

Fani mistrzów NBA New York Knicks muszą sięgnąć najgłębiej do portfeli, by w nowym sezonie obejrzeć mecze swoich ulubieńców - średnia cena najtańszego biletu w hali Madison Square Garden to 294 dol.

Najtańsze wejściówki kupią kibice New Orleans Pelicans. W Nowym Orleanie najtańsze bilety, a więc na najgorsze miejsca, najdalej od parkietu, będzie można nabyć za średnio 22,17 dolarów - podał portal rotowire.

Średnia cena wejściówki na mecze 30 drużyn NBA to 63,17 dol. W rankingu najwyższych cen, za Knicks, plasują się takie kluby-marki jak: Los Angeles Lakers (średnio 115,44 dol.), Philedelphia 76ers (109,60) i Boston Celtics (98,19).

Natomiast oprócz kibiców Pelicans najtańsze bilety będą mogli kupić fani Memphis Grizzlies - średnio 25,48 dol., Utah Jazz - 30,32, Charlotte Hornets - 31,08 czy Washington Wizards - 31,64 dol.

Gratką dla fanów będą wejściówki za 10 dolarów - oczywiście w Nowym Orleanie. Takie stawki obowiązywać mają na zaledwie trzy spotkania: 29 października z Sacramento Kings, 4 listopada z Utah Jazz i 11 listopada z Brooklyn Nets.

Koszty biletów stanowią aż 74 procent sumy wydatku związanego z meczem NBA - do nich należy doliczyć takie składniki jak np. parking w pobliżu hali - najdroższy jest w Filadelfii - 51 dol. czy przekąski - najdroższe piwo w Bostonie - 18,25 dol. Hot dogi najdroższe są w San Antonio - 12,5 dol.