Teemu Suninen triumfuje w Rajdzie Polski. Za nim Polacy

RMF24

Teemu Suninen nie dał szans rywalom podczas Rajdu Polski, czwartej rundy cyklu ERC. Fiński kierowca nie tylko odniósł zwycięstwo na śląskich trasach, ale także umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy. Polscy zawodnicy walczyli do ostatnich metrów, zajmując miejsca tuż za zwycięzcą.

Rajd Polski po raz kolejny przyciągnął czołowych kierowców Europy. W tegorocznej edycji bezkonkurencyjny okazał się Fin Teemu Suninen, który za kierownicą Skody Fabii RS Rally2 wywalczył pierwsze miejsce z czasem 1:38:52,8. To już piąty fiński kierowca w historii, który triumfował w tej prestiżowej imprezie.

Polacy na podium, walka do ostatnich sekund

Drugie miejsce zajął aktualny mistrz Polski Jakub Matulka, który do zwycięzcy stracił zaledwie 9,7 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanął obrońca tytułu rajdowego mistrza Europy, Mikołaj Marczyk, również reprezentujący barwy Skody. Polacy pokazali świetną formę, a walka o czołowe lokaty trwała do samego końca.

W czołowej piątce znalazł się także trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz, który za kierownicą Toyoty Yaris GR Rally2 ukończył rajd na piątej pozycji, tracąc do lidera 41,5 sekundy.

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W ramach czwartej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP) zwyciężył Jakub Matulka, dla którego było to już piąte zwycięstwo w karierze w klasyfikacji generalnej rundy RSMP. Drugie miejsce zajął Mikołaj Marczyk, a podium uzupełnił Adrian Rzeźnik. Czwarte miejsce przypadło Jarosławowi Szei, który umocnił się na pozycji lidera krajowej klasyfikacji.

Zacięta rywalizacja na odcinkach specjalnych

Niedzielna runda finałowa przyniosła wiele emocji. Suninen wygrał trzy z siedmiu odcinków specjalnych, tyle samo zwycięstw odnotował Matulka. Ostatni, prestiżowy Power Stage padł łupem Włocha Andrei Mabelliniego, który ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji.

W klasyfikacji generalnej ERC Suninen powiększył przewagę, mając na koncie już 80 punktów. Drugi w tabeli jest Mabellini z dorobkiem 57 punktów.

Rajd Polski to druga, po legendarnym Monte Carlo, najstarsza impreza rajdowa na świecie. Przez ponad sto lat istnienia wielokrotnie gościł najlepszych kierowców Europy i świata, będąc areną zmagań zarówno w mistrzostwach Europy, jak i siedmiokrotnie w mistrzostwach świata WRC.

Wyniki Rajdu Polski 2026: