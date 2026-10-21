Szybki powrót do Częstochowy. Raków ma nowego trenera

Piłkarze Rakowa zajmują ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W poniedziałek z funkcją szkoleniowca drużyny z Częstochowy pożegnał się Tomasz Kaczmarek.
Dawid Szwarga powraca
Dawid Szwarga ma 36 lat i był już w sztabie szkoleniowym Rakowa w latach 2021-24, początkowo i jesienią 2024 jako asystent Marka Papszuna, a w sezonie 2023/24 samodzielnie prowadził zespół.
Pod jego wodzą „Medaliki” rozegrały 52 spotkania (w tym 34 w ekstraklasie) i dotarły do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (w dwumeczu przegrały 1:2 z mistrzem Danii - FC Kopenhaga), a następnie grały w fazie grupowej Ligi Europy (zwycięstwo, remis i 4 porażki, co dało czwarte miejsce, za Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturmem Graz).
Szwarga miał udział w wywalczeniu przez Częstochowian mistrzostwa Polski w roku 2023 oraz dwóch tytułów wicemistrzowskich (2022 i 2024), a także Pucharu Polski i Superpucharu (2022). Jako pierwszy trener zajął z Rakowem siódme miejsce w ekstraklasie, a w Pucharze Polski odpadł w ćwierćfinale.
W Arce i GKS-ie Katowice
Od grudnia 2024 był trenerem Arki Gdynia, z którą awansował do ekstraklasy, a odszedł z niej w marcu bieżącego roku. Od czerwca ponownie pracował jako asystent trenera w GKS-ie Katowice.
Ponowny debiut Dawida Szwargi w roli głównego szkoleniowca Rakowa nastąpi już w sobotę w Krakowie, gdzie Częstochowianie zagrają z Wisłą.