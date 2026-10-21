Szybki powrót do Częstochowy. Raków ma nowego trenera

RMF24

Piłkarze Rakowa zajmują ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W poniedziałek z funkcją szkoleniowca drużyny z Częstochowy pożegnał się Tomasz Kaczmarek.

Dawid Szwarga powraca

Dawid Szwarga ma 36 lat i był już w sztabie szkoleniowym Rakowa w latach 2021-24, początkowo i jesienią 2024 jako asystent Marka Papszuna, a w sezonie 2023/24 samodzielnie prowadził zespół.

Pod jego wodzą „Medaliki” rozegrały 52 spotkania (w tym 34 w ekstraklasie) i dotarły do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (w dwumeczu przegrały 1:2 z mistrzem Danii - FC Kopenhaga), a następnie grały w fazie grupowej Ligi Europy (zwycięstwo, remis i 4 porażki, co dało czwarte miejsce, za Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturmem Graz).

Korona Kielce ma nowego trenera. Powrót po 20 latach Robert Kolendowicz został nowym trenerem piłkarzy Korony Kielce. 46-letni szkoleniowiec zastąpił zwolnionego w poniedziałek Jacka Zielińskiego. Z klubem ze stolicy regionu świętokrzyskiego podpisał umowę do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia…

Szwarga miał udział w wywalczeniu przez Częstochowian mistrzostwa Polski w roku 2023 oraz dwóch tytułów wicemistrzowskich (2022 i 2024), a także Pucharu Polski i Superpucharu (2022). Jako pierwszy trener zajął z Rakowem siódme miejsce w ekstraklasie, a w Pucharze Polski odpadł w ćwierćfinale.

W Arce i GKS-ie Katowice

Od grudnia 2024 był trenerem Arki Gdynia, z którą awansował do ekstraklasy, a odszedł z niej w marcu bieżącego roku. Od czerwca ponownie pracował jako asystent trenera w GKS-ie Katowice.

Ponowny debiut Dawida Szwargi w roli głównego szkoleniowca Rakowa nastąpi już w sobotę w Krakowie, gdzie Częstochowianie zagrają z Wisłą.