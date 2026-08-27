Świątek się trafiło, Chwalińska bez szczęścia. Tak wygląda turniejowa drabinka US Open

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Poznaliśmy turniejową drabinkę US Open 2026. Iga Świątek może mówić o szczęściu – początek turnieju zapowiada się dla niej wyjątkowo korzystnie. Z kolei Maja Chwalińska nie miała tyle szczęścia i już na wczesnym etapie może trafić na jedną z największych gwiazd światowego tenisa. Sprawdź, z kim zmierzą się Polacy w pierwszych rundach prestiżowego turnieju w Nowym Jorku.

Łatwa droga dla Igi Świątek?

Iga Świątek została rozstawiona z ósmym numerem, co oznacza, że już przed finałem może czekać ją starcie z jedną z czołowych zawodniczek rankingu WTA. Jednak początek turnieju zapowiada się dla niej bardzo obiecująco. W pierwszej rundzie Polka zmierzy się z nierozstawioną Chinką Xiyu Wang. W kolejnych etapach jej rywalkami mogą być Nadia Podoroska lub Simona Waltert – obie te zawodniczki nie powinny stanowić większego zagrożenia dla naszej faworytki.

Świątek trafiła do dolnej połowy drabinki, gdzie znajdują się takie nazwiska jak Jelena Rybakina, Coco Gauff czy Mirra Andriejewa. Jednak w pierwszych trzech rundach Polka będzie mierzyć się z rywalkami, które są od niej wyraźnie słabsze. Prawdziwe wyzwania mogą pojawić się dopiero w ćwierćfinale.

Maja Chwalińska z trudnym zadaniem już na starcie

Mniej szczęścia miała Maja Chwalińska, która trafiła do pierwszej ćwiartki drabinki. Już w pierwszej rundzie zmierzy się z doświadczoną deblistką Taylor Townsend. Jeśli uda jej się przejść dalej, w drugiej rundzie czeka na nią Taylah Preston lub Alycia Parks. Największym wyzwaniem może być jednak potencjalny mecz z Aryną Sabalenką na etapie czwartej rundy.

Polki na kursie kolizyjnym

Magdalena Fręch rozpocznie rywalizację od meczu z Ivą Jovic, co może być trudnym wyzwaniem. Magda Linette natomiast zagra z kwalifikantką. Jeśli obie Polki wygrają swoje mecze pierwszej rundy, spotkają się ze sobą w kolejnym etapie turnieju. Na występ szansę ma jeszcze Martyna Kubka, która w czwartek zagra w decydującej rundzie kwalifikacji.

Aryna Sabalenka, broniąca tytułu, rozpocznie turniej od meczu z Camilą Osorio, a w kolejnych rundach może trafić na Barborę Krejcikovą. Jelena Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu, zmierzy się na początek z Theą Frodin, ale już w trzeciej rundzie może czekać ją trudny pojedynek z Marią Sakkari.

Jak wygląda drabinka mężczyzn?

W rywalizacji mężczyzn Kamil Majchrzak rozpocznie US Open od meczu z Hamadem Medjedoviciem z Serbii, a w drugiej rundzie może spotkać się z Valentinem Vacherot z Monako. Hubert Hurkacz zagra z Damirem Dzumhurem z Bośni i Hercegowiny, a jego potencjalnym rywalem w drugiej rundzie będzie Ben Shelton.

Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na trzy dni. Finał gry pojedynczej kobiet odbędzie się w sobotę 13 września, a mężczyzn – dzień później. Tytułów będą bronić Aryna Sabalenka i Carlos Alcaraz.