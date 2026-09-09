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Roszady w ekstraklasie. Klauzula wykupu i dwa kluby z nowymi trenerami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (06:18)

Tomasz Kaczmarek, prowadzący do tej pory piłkarzy Radomiaka, został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Obowiązki szkoleniowca zespołu z Radomia przejął Rafał Grzyb, dotychczasowy asystent w sztabie szkoleniowym.

Roszady w ekstraklasie. Klauzula wykupu i dwa kluby z nowymi trenerami
Tomasz Kaczmarek, fot. Leszek Szymański /PAP

Jak oświadczył w komunikacie Radomiak, klub z Częstochowy aktywował klauzulę wykupu i trener Tomasz Kaczmarek, który pracował z „Zielonymi” od 22 czerwca tego roku, zdecydował się przyjąć tę ofertę.

W Radomiu obowiązki Kaczmarka przejął jego dotychczasowy asystent. 43-letni Rafał Grzyb to były piłkarz m.in. Polonii Bytom i Jagiellonii Białystok (lata 2010-18), z którą zdobył Puchar Polski, Superpuchar oraz dwukrotnie wicemistrzostwo kraju.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę w sztabie Jagiellonii, był również tymczasowym trenerem tego klubu. Funkcję asystenta Kaczmarka w Radomiaku pełnił od początku bieżącego sezonu. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Raków Częstochowa Radomiak Radom
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