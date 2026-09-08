Real lepszy od Interu na Bernabeu. Haaland w pojedynkę pogrążył Porto

RMF24

Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2:1 w hicie 1. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60. minuty. FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0:2 pod okiem sędziego Szymona Marciniaka.

Na Santiago Bernabeu w Madrycie Real zaprezentował się w sposób typowy dla drużyn prowadzonych przez portugalskiego trenera Jose Mourinho: oddał inicjatywę rywalom, którzy przeważali praktycznie we wszystkich statystykach ofensywnych, ale bezlitośnie wykorzystywał ich błędy.

Bramka Kyliana Mbappe

W 14. minucie obrońcy mistrzów Włoch, których w 2010 roku Mourinho poprowadził do triumfu w Champions League i potrójnej korony, stracili piłkę przed własnym polem karnym. Reprezentant Maroka Brahim Diaz podał do Kyliana Mbappe, a Francuz zdobył swoją 71. w karierze bramkę w tych rozgrywkach.

W klasyfikacji wszech czasów wyprzedza go tylko czterech piłkarzy, którzy grają obecnie poza Europą, w tym rekordzista Cristiano Ronaldo (140) i Robert Lewandowski (109).

W 23. minucie meczu fatalny błąd popełnił z kolei hiszpański bramkarz Interu Josep Martinez, który próbował zmylić zwodem biegnącego w jego stronę Federico Valverde, ale Urugwajczyk nie dał się nabrać i posłał piłkę do siatki. Niecały kwadrans przed końcem straty gości zmniejszył Brazylijczyk Carlos Augusto, ale ostatecznie trzy punkty wywalczyli gospodarze.

Niezawodny Haaland. Dublet Norwega dał zwycięstwo nad Porto

Z kolei w Porto o zwycięstwie Manchesteru City przesądził niezawodny Norweg Erling Haaland, który zdobył obie bramki (47. i 90+1.). W sumie w LM ma ich 59 i jest siódmy w klasyfikacji wszech czasów.

Kiwior rozegrał cały mecz, Jan Bednarek pauzował za kartki, a Oskar Pietuszewski wciąż leczy kontuzję.

W rozegranych równocześnie spotkaniach Lille przegrało u siebie z Betisem Sewilla 2:3, a Borussia Dortmund wygrała w Niemczech z Villarrealem 3:2. W pierwszej połowie debiutujący w Champions League 18-letni grecki pomocnik BVB Konstantinos Karetsas zasłabł, położył się na murawie i został z niej zniesiony na noszach. Niemiecki klub poinformował później, że piłkarz miał problemy z układem krążenia i pojechał do szpitala na badania, ale czuł się już lepiej.

Z kolei we wcześniejszych meczach Aston Villa, bez kontuzjowanego Matty'ego Casha, pokonała na wyjeździe Club Brugge 3:2, a w Atenach lokalny AEK wygrał z debiutantem LASK Linz 1:0.

Pozostałe spotkania 1. kolejki odbędą się w środę i czwartek. Ciekawsze wydają się pary środowe, bo tego dnia zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Również tego wieczoru zaprezentuje się broniące trofeum Paris Saint-Germain, którego rywalem w stolicy Francji będzie Slovan Bratysława.

Drużyny z lokat 1-8 po ośmiu kolejkach zakwalifikują się do 1/8 finału, a te z miejsc 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach. Finał zaplanowano na 5 czerwca przyszłego roku w Madrycie.