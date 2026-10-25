Rajd Dakar 2026: Legendarna impreza zmienia lokalizację

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Organizatorzy Rajdu Dakar oficjalnie poinformowali, że 49. edycja tej najbardziej prestiżowej i wymagającej imprezy terenowej świata nie odbędzie się w przyszłym roku w Arabii Saudyjskiej. Powodem są ostatnie wydarzenia w regionie, w tym ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej. Jak podkreślają organizatorzy, decyzja o zmianie lokalizacji jest „wyjątkowa i jednorazowa”.

Choć szczegóły dotyczące nowej lokalizacji nie zostały jeszcze ujawnione, już teraz wiadomo, że Rajd Dakar 2027 odbędzie się w innym miejscu.

Według nieoficjalnych informacji, które podała agencja Reuters, rywalizacja ma rozpocząć się w Europie – prologiem w Hiszpanii lub Portugalii – a następnie przenieść się do Maroka, gdzie rozegrana zostanie główna część rajdu, obejmująca 11-12 etapów.

Termin imprezy przewidziano na 9–22 stycznia 2027 roku.

Dakar - historia pełna zmian

Rajd Dakar to impreza z bogatą historią, sięgającą 1978 roku. Pierwotnie trasa prowadziła z Paryża przez Saharę aż do stolicy Senegalu – Dakaru. Jednak ze względów bezpieczeństwa rajd opuścił Afrykę w 2009 roku i przez kolejną dekadę odbywał się w Ameryce Południowej.

Od 2020 roku Dakar gościł na pustyniach Arabii Saudyjskiej, gdzie zyskał nowy, spektakularny charakter.

Co dalej z Dakarem?

Organizatorzy zapewniają, że w 2028 roku Rajd Dakar powróci na Półwysep Arabski.

Tymczasem fani motorsportu z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie nowej lokalizacji przyszłorocznej edycji. Pewne jest, że niezależnie od miejsca rozgrywania, Dakar pozostanie synonimem ekstremalnych wyzwań i niezapomnianych emocji.