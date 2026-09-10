Polscy siatkarze ruszają do walki o złoto mistrzostw Europy. Już dziś pierwszy mecz

Biało-Czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami, osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. Początek spotkania Polska - Portugalia o godz. 15.00 czasu polskiego.
Portugalia od lat bez sukcesów
Portugalia, trzeci najwyżej notowany z rywali Polaków w grupie B (26. miejsce w rankingu FIVB), największy sukces w ME odniosła w... 1948 roku, gdy zajęła czwarte miejsce. W poprzedniej edycji dotarła natomiast do 1/8 finału.
Zespół trenera Joao Josego przeszedł jednak od tego momentu przebudowę i jak mówi sam szkoleniowiec, obecnie nie opiera się już na solidnym trzonie drużyny, a na połączeniu doświadczenia z młodością. Celem portugalskiej ekipy jest walka jak równy z równym z każdym z grupowych rywali.
Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego przystąpi jednak do turnieju osłabiona, bowiem zabraknie w niej znanego z polskiej ekstraklasy Tavaresa, rozgrywającego aktualnego mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.
W składzie znalazł się jednak inny siatkarz znany z polskiej ligi - przyjmujący Alexandre Ferreira, który w przeszłości grał w Zawierciu i Lublinie.
Ostatni raz Polacy rywalizowali z Portugalczykami w mistrzostwach Europy w 2021 roku. Wówczas, również w fazie grupowej, Biało-Czerwoni wygrali 3:1.
Polska głównym faworytem
Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu, również w Bułgarii i we Włoszech - najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.
Współorganizatorami ME są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać Polacy, oraz Włochy, które - w Mediolanie - gościć będą decydujące spotkania.
Program meczów grupy B (Sofia)
09.09, środa
Bułgaria - Macedonia Płn. 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)
10.09, czwartek
Polska - Portugalia (15)
Izrael - Ukraina (18)
11.09, piątek
Ukraina - Macedonia Płn. (15)
Portugalia - Bułgaria (18)
12.09, sobota
Polska - Izrael (15)
Bułgaria - Ukraina (18)
13.09, niedziela
Portugalia - Izrael (15)
Polska - Macedonia Płn. (18)
14.09, poniedziałek
Ukraina - Portugalia (15)
Bułgaria - Izrael (18)
15.09, wtorek
Macedonia Płn. - Portugalia (15)
Polska - Ukraina (18)
16.09, środa
Izrael - Macedonia Płn. (15)
Polska - Bułgaria (18)