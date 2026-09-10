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Polscy siatkarze ruszają do walki o złoto mistrzostw Europy. Już dziś pierwszy mecz

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (06:51)

Siatkarze reprezentacji Polski rozpoczynają rywalizację w mistrzostwach Europy. Już dziś w Sofii broniący tytułu Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią.

Polscy siatkarze ruszają do walki o złoto mistrzostw Europy. Już dziś pierwszy mecz
Wilfredo Leon, fot. Piotr Matusewicz /East News

Biało-Czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami, osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. Początek spotkania Polska - Portugalia o godz. 15.00 czasu polskiego.

Portugalia od lat bez sukcesów

Portugalia, trzeci najwyżej notowany z rywali Polaków w grupie B (26. miejsce w rankingu FIVB), największy sukces w ME odniosła w... 1948 roku, gdy zajęła czwarte miejsce. W poprzedniej edycji dotarła natomiast do 1/8 finału.

Zespół trenera Joao Josego przeszedł jednak od tego momentu przebudowę i jak mówi sam szkoleniowiec, obecnie nie opiera się już na solidnym trzonie drużyny, a na połączeniu doświadczenia z młodością. Celem portugalskiej ekipy jest walka jak równy z równym z każdym z grupowych rywali.

Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego przystąpi jednak do turnieju osłabiona, bowiem zabraknie w niej znanego z polskiej ekstraklasy Tavaresa, rozgrywającego aktualnego mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W składzie znalazł się jednak inny siatkarz znany z polskiej ligi - przyjmujący Alexandre Ferreira, który w przeszłości grał w Zawierciu i Lublinie.

Ostatni raz Polacy rywalizowali z Portugalczykami w mistrzostwach Europy w 2021 roku. Wówczas, również w fazie grupowej, Biało-Czerwoni wygrali 3:1.

Polska głównym faworytem

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu, również w Bułgarii i we Włoszech - najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.

Współorganizatorami ME są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać Polacy, oraz Włochy, które - w Mediolanie - gościć będą decydujące spotkania.

Program meczów grupy B (Sofia)

09.09, środa                             
Bułgaria - Macedonia Płn.  3:0 (25:17, 25:19, 25:18)                           
                              
10.09, czwartek                               
Polska - Portugalia (15) 
Izrael - Ukraina (18) 
                              
11.09, piątek                            
Ukraina - Macedonia Płn. (15) 
Portugalia - Bułgaria (18) 
                                   
12.09, sobota
Polska - Izrael (15) 
Bułgaria - Ukraina (18) 
                                   
13.09, niedziela
Portugalia - Izrael (15) 
Polska - Macedonia Płn. (18)   
                                   
14.09, poniedziałek
Ukraina - Portugalia (15) 
Bułgaria - Izrael (18) 
                                   
15.09, wtorek
Macedonia Płn. - Portugalia (15) 
Polska - Ukraina (18)          

16.09, środa
Izrael - Macedonia Płn. (15) 
Polska - Bułgaria (18)                      


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: siatkówka
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