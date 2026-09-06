Nie ma mocnych na Turczynki! Znów wywalczyły mistrzostwo Europy

RMF24

Siatkarki Turcji pokonały Włoszki 3:2 w Stambule (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) i po raz drugi z rzędu wywalczyły mistrzostwo Europy. Brązowy medal zdobyła Serbia po zwycięstwie nad Polską 3:1.

Siatkarki reprezentacji Turcji w czasie finałowego starcia z Włoszkami (fot. OZAN KOSE/AFP)

Siatkarki reprezentacji Turcji w czasie finałowego starcia z Włoszkami (fot. OZAN KOSE/AFP) / East News

Wygrywając mistrzostw Europy Turcja zapewniła sobie jednocześnie kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Turczynki triumfowały także trzy lata temu w Brukseli - wówczas, również po tie-breaku, wygrały z Serbkami.

Biało-Czerwone zakończyły kolejne mistrzostwa Europy poza podium. Ostatni medal, brązowy, zdobyły 17 lat temu w Łodzi.

Wkrótce więcej informacji.