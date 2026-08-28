Pięciosetowy bój Polaków na Memoriale Wagnera. Słowenia pokonana

RMF24

Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo w drugim meczu XXIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, pokonując Słowenię 3:2. Turniej w krakowskiej Tauron Arenie jest jednym z ostatnich sprawdzianów Biało-Czerwonych przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

W krakowskiej Tauron Arenie trwa XXIII edycja prestiżowego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzyła się ze Słowenią. Po zaciętym, pięciosetowym pojedynku Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:2 (26:24, 21:25, 25:19, 23:25, 15:11).

Spotkanie od początku zapowiadało się na wyrównane. Obie drużyny prezentowały wysoki poziom, a losy meczu ważyły się do ostatnich piłek. Polacy pokazali charakter i wolę walki, wygrywając decydującego tie-breaka 15:11.

Wcześniej, w pierwszym meczu dnia, Francja pewnie pokonała reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:0. W sobotę o godzinie 14:00 Francja zmierzy się więc ze Słowenią, natomiast o 17:00 Polacy staną naprzeciwko Amerykanów.

Turniej w Krakowie potrwa do niedzieli i stanowi jeden z ostatnich testów formy dla polskich siatkarzy przed wrześniowymi mistrzostwami Europy.

Polska vs. Słowenia

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak - Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowak, Jan Firlej, Kewin Sasak, Szymon Jakubiszak, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Jakub Majchrzak.

Słowenia: Uros Planinsić, Jan Kozamernik, Saso Stalekar, Tine Urnaut, Rok Mozić, Nik Mujanović - Jani Kovacić (libero) oraz Klemen Sen, Nejc Najdić, Rok Bracko, Janż Krzić, Grega Okroglić.

Polacy zwyciężają Słowenię na Memoriale Wagnera

Przed rozpoczęciem meczu odbyła się uroczystość otwarcia Memoriału. Udział w niej wzięli byli siatkarze, którzy 50 lat temu pod kierunkiem Huberta Jerzego Wagnera zdobyli złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. Kapitan tamtej drużyny Edward Skorek założył na tę okoliczność garnitur, w jaki reprezentanci Polski byli ubrani na tych igrzyskach.

Polacy ze Słoweńcami zmierzyli się niedawno w półfinale Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wygrali wówczas pewnie 3:0.

Tym razem lepiej mecz zaczęli Słoweńcy, którzy objęli prowadzenie 4:1. Chwilę później parkiet musiał opuścić środkowy Bartłomiej Lemański, który skręcił kostkę. Zastąpił go Jakub Nowak.

Polacy starali się odrobić stratę i udało im się to po asie serwisowym Bartłomieja Bołądzia. Było wtedy 11:11, a w następnej akcji skutecznym blokiem popisał się Tomasz Fornal.

Potem gra toczyła się "punkt za punkt". Dopiero kolejny blok Fornala dał Biało-Czerwonym prowadzenie 19:17.

Przy prowadzeniu 24:22 gospodarze nie wykorzystali dwóch piłek setowych, ale przy trzeciej Wilfredo Leon posłał asa serwisowego i Polacy objęli prowadzenie 1:0.

Drugą partię Słoweńcy rozpoczęli podobnie jak pierwszą - od prowadzenia 5:1 i trener Nikola Grbić poprosił o czas. Polacy starali się odrobić straty, Grbić dokonywał zmian wprowadzając: Jana Firleja, Kewina Sasaka, Szymona Jakubiszaka, Artura Szalpuka i Kamila Semeniuka, lecz rywale nie oddawali prowadzenia. Ostatecznie wygrali drugiego seta do 21.

Trzecią partię Polacy zaczęli bojowo i objęli prowadzenie 6:1. Dzięki konsekwentnej grze nie pozwolili rywalom na odrobienie tej straty wygrywając pewnie tego seta do 19.

Czwarta partia znowu miała wyrównany przebieg. Przy remisie po 9 Słoweńcy zdobyli kolejno trzy punkty i trener Grbić przerwał tę serie biorąc czas. Po chwili, dzięki atakowi Szalpuka, było 15:14 dla Polaków. Słoweńcy jednak nie odpuszczali i cztery kolejne akcje padły ich łupem.

Grbić po raz pierwszy w tym meczu wpuścił Aleksandra Śliwkę. Nie przyniosło to efektu, bo Słoweńcy doprowadzili do tie-breaka.

W nim Biało-Czerwoni narzucili swoje warunki, obejmując prowadzenie 5:2, 8:4 i 11:6. Mecz zakończył mocnym zbiciem Szalpuk.

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku z przerwą w 2020 roku, kiedy nie odbył się z powodu pandemii COVID-19. Od 2016 r. jego gospodarzem jest krakowska Tauron Arena. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację Biało-Czerwonych do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu olimpijskiego w 1976 roku.

